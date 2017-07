Europäische Zentralbank kam ihrem Inflationsziel im Juli keine Spur näher

Während die EZB eine Teuerungsrate von zwei Prozent anstrebte, verharrte sie im Euroraum bei 1,3 Prozent

Luxemburg/Brüssel – Trotz billionenschwerer Geldspritzen bleibt der von der EZB angestrebte Preisauftrieb aus. Die Inflationsrate legte im Juli nur um 1,3 Prozent zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in einer ersten Schätzung mitteilte. Damit war der Anstieg genauso niedrig wie im Vormonat.

Was viele Verbraucher freut, bereitet der Europäischen Zentralbank (EZB) Kopfschmerzen. Sie peilt eine für die Konjunktur als ideal erachtete Rate von knapp zwei Prozent an, verfehlt dieses Ziel aber seit langem.

Sie hat die Zinsen bereits auf null gedrückt und pumpt jeden Monat Milliarden über Wertpapierkäufe in die Wirtschaft, um die Konjunktur anzuschieben und die Preise nach oben zu treiben. Angesichts der mittlerweile besser laufenden Konjunktur hat EZB-Präsident Mario Draghi allerdings unlängst eine Debatte im Rat der Notenbank über die Zukunft der Käufe für den Herbst in Aussicht gestellt.

Kerninflation zieht an

"Dabei dürfte es der EZB zumindest etwas Trost spenden, dass die sogenannte Kerninflation überraschend anzieht", sagte Ökonom Daniele Antonucci von der Investmentbank Morgan Stanley. Diese Kennzahl wird ohne die schwankungsanfälligen Preise für Nahrungsmittel und Energie berechnet und ist zuletzt verstärkt ins Blickfeld der EZB gerückt. Sie stieg im Juli um einen Tick auf 1,3 Prozent.

Draghi räumte nach der jüngsten Zinssitzung ein, dass weiterhin "ein sehr substanzielles Maß" an konjunkturstützender Geldpolitik nötig sei. Die Gesamt-Inflationsrate dürfte aus seiner Sicht noch einige Monate auf dem aktuellen Niveau verharren. EZB-Beobachterin Ulrike Kastens vom Bankhaus Sal. Oppenheim rechnet mit Raten zwischen 1,2 und 1,5 Prozent: "Eine Beschleunigung ist noch nicht in Sicht."

Kaum Teuerungen bei Obst und Gemüse

Energie verteuerte sich im Juli mit 2,2 Prozent zwar etwas stärker. Doch unverarbeitete Lebensmittel wie Obst und Frischgemüse kosteten nur 0,6 Prozent mehr. Im Juni war der Anstieg hier mit 1,0 Prozent noch deutlich kräftiger ausgefallen. Bei Dienstleistungen betrug der Preisaufschlag 1,5 Prozent, ein Tick weniger als zuletzt.

Die EZB sollte aus Sicht der deutschen Direktorin Sabine Lautenschläger trotz der gedämpften Inflationsentwicklung beizeiten Vorkehrungen für eine Abkehr von der seit Jahren expansiven Geldpolitik treffen. EZB-Ratsmitglieder peilen Insidern zufolge derzeit die Zinssitzung im Oktober als wahrscheinlichsten Termin für eine Entscheidung über die Zukunft der Anleihenkäufe an. Die Option, über ein Herunterfahren des Programms erst im Dezember zu entscheiden, erscheine ihnen als zu spät, erfuhr Reuters jüngst von Personen, die mit der Debatte vertraut sind.

Die Wirtschaft in der Währungsunion wächst derzeit wegen des anziehenden Welthandels, niedriger Energiepreise und besseren Finanzierungsbedingungen kräftig. Im Frühjahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt um 0,6 Prozent zugelegt haben. Daten dazu werden am Dienstag veröffentlicht. Der Aufschwung drückt auch die Arbeitslosigkeit in der Eurozone auf den tiefsten Stand seit mehr als acht Jahren. Im Juni sank die um jahreszeitliche Schwankungen bereinigte Quote auf 9,1 von 9,2 Prozent.

EZB durchbricht mit Anleihenkäufen die Zwei-Billionen-Euro-Schwelle



Die Europäische Zentralbank hat mit ihren in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufen die Schwelle von zwei Billionen Euro geknackt. Bis zum 28. Juli haben die Währungshüter Staats- und Firmenanleihen sowie andere Wertpapiere im Volumen von insgesamt 2,01 Billionen Euro in ihre Bücher genommen, wie die EZB am Montag in Frankfurt mitteilte. Die Währungshüter erwerben seit März 2015 in großem Stil Staatsanleihen und andere Schuldenpapiere. Die Käufe sollen noch bis mindestens Ende Dezember fortgesetzt werden und dann eine Größenordnung von 2,28 Billionen Euro erreichen.

Mit den Transaktionen wollen die Euro-Wächter Geldhäuser dazu bewegen, mehr Kredite auszureichen statt in Anleihen zu investieren. Denn das stützt die Konjunktur und soll auf diesem Weg auch für mehr Inflation sorgen. Aktuell erwerben die EZB und die Notenbanken der Euro-Länder Staatstitel und weitere Wertpapiere im monatlichen Umfang von 60 Milliarden Euro. EZB-Präsident Mario Draghi hat für Herbst eine Diskussion in der Notenbank über die Zukunft des Programms in Aussicht gestellt. (APA, Reuters, 31.7.2017)