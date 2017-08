User-Reiseführer: Wohin in der Toskana?

Was muss man unbedingt erleben, anschauen, probieren? Lassen Sie uns an Ihren Reiseerfahrungen teilhaben!

Sanfte Hügellandschaften, Zypressen, Pinienhaine, Weinberge, wunderschöne Orte und viel Kultur. All das kommt einem in den Sinn, wenn es um die Toskana geht. Allein schon die Hauptstadt der geschichtsträchtigen, mittelitalienischen Region ist eine eigene Reise wert: Florenz, die Renaissance-Metropole am Arno. Die Besichtigung der Uffizien, des Ponte Vecchio, der Kathedrale, der Kirchen und Paläste nimmt ihre Besucher eine ganze Weile in Anspruch und versetzt sie in ehrfürchtiges Staunen. Doch je mehr man von der Toskana sieht, desto schwerer wird man sich entscheiden können, welche die schönste Stadt der Region ist. Auch Siena kann mit ihrer historischen Altstadt, die zum Unesco-Welterbe gehört, problemlos mithalten. Zudem liegt die Stadt in der Chianti-Region, was für Weinkenner gleich ein gewichtiges Reiseargument darstellt.

Von der Kulturreise zum Strandurlaub



San Gimignano, die "Stadt der Türme", bleibt dem Reisenden mit ihrer ungewöhnlichen Skyline in Erinnerung. Auf der Route des interessierten Kulturtouristen darf natürlich der Ort Vinci nicht fehlen, Geburtsort des gleichnamigen Schöpfers der Mona Lisa, wie auch ein Liebhaber von Puccinis Opern dessen Heimatstadt Lucca einen Besuch abstatten muss. Montepulciano, Fiesole, Carrara, Volterra – die Liste sehenswerter Orte ist lang und bietet genügend Material für mehrere Urlaube in der Gegend.



Und wem der Sinn eher nach Strand und Erholung steht, der findet entlang der etruskischen Riviera oder an der Küste der Maremma sicher das passende Seebad. So wie Viareggio oder Cecina – blickt man hier von seiner Strandliege aufs Tyrrhenische Meer, sind die Sorgen des Alltags schon so gut wie vergessen.



Was mögen Sie an der Toskana?

Wie lauten Ihre Tipps abseits der typischen Touristenpfade?

Welche Sehenswürdigkeiten muss man besucht haben?

Was sind Ihre liebsten Restaurants, Cafés, Bars?

Wo kann man besonders gut einkaufen?

Welche Gerichte muss man probiert haben?

Welche Ausflüge bieten sich an?

Welche unvergesslichen Momente haben Sie in der Toskana erlebt?

Posten Sie Ihre Tipps und Erfahrungsberichte im Forum. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge! (aan, 1.8.2017)