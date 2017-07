Neue Website von Pilz online

Vergangene Woche führte listepilz.at noch zum YouTube-Video "Never Gonna Give You Up" von Rick Astley

Der Ex-Grüne Peter Pilz hat für seine Kandidatur eine neue Website gestartet. Die Internetseite ist sowohl über peterpilz.at als auch über listepilz.at erreichbar.

Rickrolling

Vergangene Woche führte listepilz.at noch zum YouTube-Video "Never Gonna Give You Up" des britischen Pop-Sängers Rick Astley (ein im Web als Rickrolling bekannter Scherz). Nun ersucht Pilz unter dieser Domain um Spenden, sucht nach Kandidaten sowie Newsletter-Abonnenten und verspricht, dass weitere Informationen und der Ausbau der Website zu Kandidaten und Themen in naher Zukunft folgen. (APA, 31.7.2017)