Rezept: Frittierte Artischocken mit Limettenmayonnaise

Frische Artischocken schmecken köstlich und sind frittiert mit selbstgemachter Limettenmayonnaise eine perfekte Vorspeise im Sommer

Zum Glück gibt es hierzulande Pioniere wie Stephanie Theuringer, die im Marchfeld Artischocken anbaut. Das Gemüse, das bei uns gerade Saison hat, schmeckt köstlich und ist vielseitig einsetzbar: geschmort in einem Eintopf oder in Olivenöl eingelegt als Antipasti. Wenn man Artischocken eine Zeitlang in Zitronenwasser legt, kann man sie auch roh essen. Die frittierte Variante sieht nicht nur toll aus, sie schmeckt auch köstlich. Limettenmayonnaise ist eine gute und frische Ergänzung auf dem Teller. Man kann ein oder mehrere Artischockenherzen auf den Teller setzen. Als Vorspeise bei einem mehrgängigen Menü ist eine Artischocke ausreichend. Vorsicht beim Schälen: Die Stacheln an den Blättern können sehr spitz sein. Ungeübte sollten festere Küchenhandschuhe anziehen.

Für zwei Portionen benötigt man 2–6 frische Artischocken, 3 Eidotter, 2 Limetten, 250 ml Olivenöl, Salz, Pfeffer und Pflanzenöl zum Frittieren. Um die Artischocken nach dem Schälen in Zitronenwasser einzulegen, benötigt man noch 2–3 Zitronen.