Französische Filmlegende Jeanne Moreau gestorben

Die Schauspielerin, Sängerin und Regisseurin wurde 89 Jahre alt

Paris – Die französische Filmlegende Jeanne Moreau ist tot. Die Schauspielerin, Sängerin und Regisseurin starb im Alter von 89 Jahren, wie ihr Agent am Montag sagte. In ihren mehr als 150 Filmen hat sie mit vielen großen Regisseuren des Weltkinos zusammengearbeitet: von Theo Angelopoulos, Michelangelo Antonioni, Orson Welles und Louis Malle bis hin zu Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder und Francois Ozon.

cebolas tumblr Jeanne Moreau in Louis Malles "Fahrstuhl zum Schafott / Ascenseur pour l’échafaud" (1958).

Moreau spielte in zahlreichen Filmen der Nouvelle Vague mit, darunter Francois Truffauts "Jules und Jim" (1962). Sie war in ihrer langen Karriere in höchst unterschiedlichen Rollen zu sehen: von der "femme fatale" bis zur Königin, Lehrerin und Gangsterin. Zu Moreaus bekanntesten Filmen gehören Louis Malles "Fahrstuhl zum Schafott" (1958), Michelangelo Antonionis "La Notte" (1961) und Luis Buñuels "Tagebuch einer Kammerzofe" (1964). (APA, red, 31.7.2017)