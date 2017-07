Deutschland mit neuem Beschäftigungsrekord im Juni

Die Anzahl der Erwerbstätigen ist im Jahresabstand um 1,5 Prozent gestiegen

Wiesbaden – Die gute wirtschaftliche Entwicklung sorgt weiter für Rekorde auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Im Juni waren erneut so viele Menschen wie noch nie seit der Wiedervereinigung erwerbstätig, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag anhand vorläufiger Berechnungen mitteilte. Die Zahl erreichte 44,2 Millionen.

Gegenüber dem Vorjahr nahm die Zahl der Erwerbstätigen demnach um 657.000 oder 1,5 Prozent zu, im Vergleich zum Vormonat stieg sie um 84.000 oder 0,2 Prozent, wie die Statistiker mitteilten. Die Zunahme von Mai auf Juni war demnach höher als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (59.000).

Das Statistikamt zählt Erwerbstätige nach dem Konzept der Internationalen Arbeitsorganisation. Die Bundesagentur für Arbeit berechnet ihre Zahlen anders. Sie veröffentlicht die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt am Dienstag. (APA, 31.7.2017)