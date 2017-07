Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden tritt im September zurück

Der SPÖ-Langzeitstadtchef war am Freitag wegen Beihilfe zur Untreue zu drei Jahren Haft verurteilt worden, eines davon unbedingt

Salzburg – Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) hat am Montagvormittag in einer "persönlichen Erklärung" im Marmorsaal des Schlosses Mirabell seinen Rücktritt angekündigt. Am 20. September will er den Rückzug in der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause dann offiziell vollziehen. "Ich möchte Ihnen persönlich sagen, ich bin zutiefst betroffen von dem Urteil. Ich hätte mir das nicht erwartet, aber ich ziehe die Konsequenz daraus", erklärte er mit belegter Stimme. Wobei er betonte, zu "verstehen" und "nicht wehleidig zu sein", dass er in seiner Funktion als Bürgermeister "besonders hart" beurteilt wurde.

Drei Jahre Haft

Am Freitag waren im dritten Salzburger Finanzskandal-Prozess alle sieben Angeklagten nicht rechtskräftig verurteilt worden. Schaden erhielt wegen Beihilfe zur Untreue drei Jahre Haft, eines davon unbedingt. Der Strafprozess beleuchtete eine Nebenfront des im Dezember 2012 aufgeflogenen Skandals: Laut Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft wurden im September 2007 sechs negativ bewertete Zinstauschgeschäfte von der Stadt an das Land Salzburg ohne entgeltliche Gegenleistung übertragen. Dadurch sei dem Land ein Schaden von rund 4,9 Millionen Euro entstanden.

Die Übernahme soll aufgrund einer politischen Vereinbarung zwischen Schaden und dem damaligen Landeshauptmann-Stellvertreter Othmar Raus (SPÖ) erfolgt sein. Raus erhielt wegen Beteiligung zwei Jahre Haft, 18 Monate davon bedingt. Die beiden beteuerten bis zuletzt ihre Unschuld – genauso wie vier weitere Beschuldigte. Einzig die damalige Budgetreferatsleiterin des Landes, Monika Rathgeber, hatte eine Schuld eingestanden. Die Verteidiger legten Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde ein, jener von Rathgeber erbat Bedenkzeit.

orf

Schaden ist 63 Jahre alt und war mit 18 Jahren Amtszeit der am zweitlängsten amtierende Bürgermeister in der Geschichte der Stadt Salzburg. Ein Termin für die Bürgermeister-Neuwahl steht vorerst noch nicht fest, sie dürfte frühestens im November stattfinden. (mika, 31.7.2017)