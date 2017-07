Gewalt in Venezuela am Wahltag

Nach Angaben der Opposition auch Tote – Bürgerkriegsähnliche Zustände in vielen Städten

Caracas – Nach Angaben der venezolanischen Opposition sind mindestens 15 Menschen bei Auseinandersetzungen um die umstrittene Wahl einer Verfassungsgebenden Versammlung getötet worden. Das teilte Oppositionsführer Henrique Capriles am Sonntagabend (Ortszeit) in Caracas mit.

Es gab bürgerkriegsähnliche Zustände in vielen Städten – Schüsse, Tränengaswolken und Schlägerbanden, die auf Motorrädern Schrecken verbreiteten. Aber auch die Polizei wurde angegriffen. Ein Kandidat der Sozialisten für die Verfassungsversammlung wurde im Bundesstaat Bolívar von Unbekannten erschossen.

In Caracas gab es mindestens sieben verletzte Nationalgardisten bei einem Anschlag, mutmaßlich verübt von Gegnern des sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro. Dabei war im Viertel Altamira, wo die Ober- und Mittelschicht wohnt, ein großer Feuerball zu sehen.

Bürgermeister von Caracas dementiert Tote

Aus Sicht des Bürgermeisters von Caracas, Jorge Rodríguez, sind Berichte über gewaltsame Todesfälle während der Wahl komplett erfunden. Obwohl die Generalstaatsanwaltschaft zunächst acht Tote bestätigt hatte, sagte der Sozialist: "Das ist eine Lüge. (...) Es gab nicht einen Toten im Zusammenhang mit dem heutigen Wahlereignis."

Für Empörung in sozialen Netzwerken sorgte, dass er bei der Frage nach den Toten lachte. Präsident Nicolás Maduro hatte von einer Wahl des Friedens gesprochen – laut Regierung war der Verlauf völlig ruhig.

Die Opposition hatte die Wahl boykottiert, da die geplante Zusammensetzung von Maduro so geplant worden war, dass das Lager der Sozialisten eine Mehrheit haben wird. Befürchtet wird, dass die Verfassungsversammlung, die bis Mittwoch mit der Arbeit beginnen soll, einfach das bisherige Parlament, wo die Opposition eine Mehrheit hat, ersetzen soll. Dann wäre der Venezuela de facto eine Diktatur ohne Gewaltenteilung.



Weitere Proteste für Montag angekündigt

Die Opposition in Venezuela hat für Montag zu neuen Protesten gegen die Einrichtung einer verfassunggebenden Versammlung aufgerufen. "Wir erkennen diesen betrügerischen Prozess nicht an, für uns ist er nichtig, er existiert nicht", erklärte Oppositionsführer Henrique Capriles am Sonntag in Caracas.

Er rief für Montag und Mittwoch zu einem Protestmarsch und Kundgebungen in der Hauptstadt gegen das "Massaker" und den "Betrug" auf.

Bei der Wahl am Sonntag sollten die 545 Mitglieder der verfassunggebenden Versammlung bestimmt werden. Die Nationale Wahlkommission verlängerte am Sonntag den Urnengang um eine Stunde. Zur Begründung hieß es, vor den Wahllokalen sei der Andrang so groß. Es müsse allen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Stimme abzugeben.

Die Regierungsgegner werfen Präsident Nicolas Maduro vor, er wolle sich durch die neue Verfassung "diktatorische Vollmachten" sichern. Die Opposition warb für einen Boykott der Abstimmung. Sie läuft seit Wochen Sturm gegen das Projekt, konnte Maduro mit ihren Massenprotesten und zwei Generalstreiks aber nicht zum Einlenken bewegen. Bei Protesten kamen bisher mehr als 120 Menschen ums Leben.

USA verurteilen Wahl als Betrug

Die US-Regierung hat die umstrittene Wahl als Betrug bezeichnet und erwägt weitere Sanktionen auch gegen den Ölsektor des Landes. Die amerikanische UNO-Botschafterin Nikki Haley sprach am Sonntag in New York von "einem Schritt in Richtung Diktatur". Die US-Regierung werde das Ergebnis nicht anerkennen, kündigte sie an.

Die argentinische Regierung von Präsident Mauricio Macri nannte die Wahl "illegal". Auch Peru, Chile, Brasilien und Kolumbien werden die Wahl nicht anerkennen.

Möglicherweise bereits am Montag sollten weitere Sanktionen gegen Venezuela verkündet werden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen in Washington. Zwar sollten nicht die Öllieferungen Venezuelas in die USA verboten werden, hieß es. Möglich sei aber, dass der Verkauf leichteren Rohöls aus den USA nach Venezuela gestoppt werde. Venezuela mischt dieses mit eigenem schwerem Rohöl für den Export. Auch weitere hochrangige Regierungsvertreter könnten mit Sanktionen belegt werden, hieß es weiter. Entscheidungen seien aber noch nicht getroffen.

Die Beteiligung an der Abstimmung über eine Verfassungsversammlung war nach Berichten von Augenzeugen unterdessen nur gering. Viele Wahllokale blieben weitgehend leer. Die Opposition hat zum Boykott der Abstimmung aufgerufen. Dennoch verlängerte die Regierung von Präsident Nicolas Maduro die Öffnungszeiten um eine Stunde. (red, APA, 31.7.2017)