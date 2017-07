Ferrari-Doppelsieg in Ungarn, Vettel baut WM-Führung aus

Deutscher holt den GP von Ungarn vor Räikkönen – Mercedes-Konkurrenz mit Bottas und Hamilton dahinter

Budapest – Sebastian Vettel auf Ferrari hat den Großen Preis von Ungarn gewonnen und seine WM-Führung vor der vierwöchigen Formel-1-Sommerpause wieder ausgebaut. Weiter geht es am 27. August in Spa.

Bei seinem zweiten Sieg auf dem Hungaroring und seinem 46. Grand-Prix-Erfolg überhaupt verwies der Deutsche am Sonntag trotz massiver Lenkungsprobleme seinen finnischen Teamkollegen Kimi Räikkönen und dessen Landsmann Valtteri Bottas (Mercedes) auf die Plätze. Vettels großer WM-Rivale Lewis Hamilton (England/Mercedes) wurde Vierter, nachdem er Bottas auf der Zielgerade absprachegemäß wieder passieren ließ.

Nach elf von 20 WM-Läufen liegt Vettel damit wieder 14 Punkte vor Hamilton. Der hatte den dritten Rang nach einer Teamorder von seinem l Mercedes-Kollegen Valtteri Bottas (Finnland) übernommen, diesen aber wieder zurückgegeben, weil er nicht an den Ferrari vorbeikam – und das obwohl der fünftplatzierte Red-Bull-Fahrer Max Verstappen nur wenige Zehntelsekunden dahinter folgte.

Meisterleistung von Verstappen

Verstappen hatte schon in Runde eins seinen Teamkollegen Daniel Ricciardo unter strittigen Umständen von der Strecke gedrängt und dafür eine zehnsekündige Zeitstrafe ausgefasst. Die Laune Ricciardos war entsprechend: "Ich werde mit Max reden. Aber ich erwarte, dass er zuerst zu mir kommt und sich bei mir entschuldigt", sagte der WM-Dritte der Vorsaison bei Sky. "Es ist frustrierend. Wenn es der Teamkollege ist, macht es das noch schlimmer. Es war absolut unnötig."

Unmittelbar nach dem Crash in der zweiten Kurve des Rennens hatte das Urteil des fünfmaligen Grand-Prix-Siegers über seinen ehrgeizigen Stallrivalen noch sehr viel härter geklungen. "Ich glaub', ich weiß, wer es war. Fuck! So ein schlechter Verlierer", funkte Ricciardo an seine Box, während es für seinen demolierten Red Bull kein Fortkommen mehr gab. Das Safety-Car rückte aus. (sid, red – 30.7. 2017)

