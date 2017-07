Sensation: Dänemark schickt Topfavorit Deutschland nach Hause

Skandinavierinnen siegen 2:1, achtfacher Europameister nach schwacher Leistung schon im Viertelfinale out

Rotterdam – Sensation bei der Frauenfußball-Europameisterschaft: Deutschland ist auf dem Weg zum siebenten Titel in Folge gescheitert. Der Titelverteidiger verlor das aufgrund starker Regenfälle von Samstag auf Sonntag verschobene Spiel gegen Dänemark in Rotterdam mit 1:2 (1:0) und muss damit schon nach dem Viertelfinale die Heimreise antreten. Dänemark bekommt es im Halbfinale am Donnerstag in Breda mit Österreich oder Spanien zu tun. Bei der Generalprobe in Wiener Neustadt hatte das ÖFB-Team gegen die Däninnen klar mit 4:2 die Oberhand behalten.

Isabel Kerschowski (3.) brachte den großen Favoriten nach einem argen Patzer von Torfrau Stina Lykke Petersen zwar rasch voran, die DFB-Auswahl ließ allerdings in der Folge jegliche Souveränität vermissen. Die Däninnen wurden dagegen immer selbstbewusster und drehten die Partie durch Tore von Nadia Nadim (49.) und Theresa Nielsen (83.). Dänemark ist der zweite Halbfinalist nach Gastgeber Niederlande.

Am Samstag war das Spiel um 21.55 Uhr, 70 Minuten nach dem geplanten Anstoß, absagt und verlegt worden. Dauerregen hatte für denkwürdige Szenen im Sparta Stadion gesorgt: Die Trainerbänke standen unter Wasser.

Deutschlands Teamchefin Steffi Jones, die mit einer neuformierten Mannschaft ihr erstes großes Turnier absolviert, blieb am Sonntag ihrer Aufstellung vom Vorabend treu. Vorne stürmte Linda Dallmann anstelle der glücklosen Mandy Islacker neben Anja Mittag. Links in der defensiven Viererkette setzte Jones auf Geschwindigkeit und gab Kerschowski den Vorzug vor Carolin Simon.

Frühe Führung, keine Sicherheit

Und die Wolfsburgerin brachte das deutsche Team, dass sich nach drei Spätspielen auf einen ungewohnt frühen Anpfiff um 12 Uhr Mittag umstellen musste, gleich mit dem ersten Torschuss in Führung – es war Deutschlands erster Turniertreffer aus dem Spiel, in der Gruppenphase gelangen allein Tore vom Elfmeterpunkt. Dänemark glich beinahe postwendend aus, doch nach einem Konter setzte Kapitänin Pernille Harder (6.) den Ball aus spitzem Winkel knapp am langen Eck vorbei.

Offensiv war die DFB-Auswahl vor 5251 Zuschauern anfangs spielbestimmend, lud den Gegner mit Fehlpässen aber immer wieder zu gefährlichen Gegenstößen ein. So musste Torhüterin Almuth Schult gegen Katrine Veje (38.) eingreifen.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Däninnen immer selbstbewusster, realisierte die Verwundbarkeit des Favoriten. Vor dem verdienten Ausgleich schliefen Marozsan und Kerschowski, als sie vergebliche auf einen Freistoßpfiff der Schiedsrichterin warteten – diese jedoch entschied auf Vorteil.

Dänemark klar besser

Anschließend traf Veje aus kurzer Distanz vor dem leeren Tor die Latte (57.), Schult klärte in höchster Not gegen Harder (58.). Dänemark hatte eindeutig die Initiative an sich gerissen, Deutschland kam kaum mehr zu konstruktiven Angriffen. Die immer größer werdenden Lücken in der Abwehr bestrafte Nielsen mit einem herrlichen Kopfball-Aufsetzer. Die Schlussoffensive des Olympiasiegers nach der hoch verdienten dänischen Führung verlief planlos.

Trainer-Novizin Jones, an der bereits bei ihrer Berufung als Nachfolgerin von Silvia Neid gezweifelt wurde, will um ihren Job kämpfen. "Die Entscheidungsträger sitzen im DFB. Die werden in den nächsten Tagen mit mir zusammensitzen und entscheiden, wie es weitergeht", sagte Jones: "Meine Motivation ist da. Ich möchte gerne weitermachen." (sid/red, 30.7. 2017)

Ergebnis, Viertelfinale Frauen-EM:

Deutschland – Dänemark 1:2 (1:0). Rotterdam, Zuschauer: 5251.

Tore: Kerschowski (3.) bzw. Nadim (49.), Nielsen (83.)

Deutschland: Schult – Blässe, Goeßling, Peter, Kerschowski – Demann (ab 62. Islacker) – Doorsoun (ab 46. Magull), Däbritz – Marozsan – Mittag, Dallmann (ab 88. Petermann)

Dänemark: Petersen – Nielsen, Boye Sörensen, Larsen, Röddik ab 69. Sandvej – Trölsgaard, Jensen, Kildemoes ab 66. Thögersen, Veje – Nadim, Harder. – Trainer: Nielsen