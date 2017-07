Brand beschädigte Europas größte Raffinerie in Rotterdam

Den Haag – Großbrand im Hafen von Rotterdam: In Europas größter Raffinerie ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Anlagen in dem gigantischen Komplex wurden abgeschaltet, wie ein Sprecher des Ölkonzerns Shell mitteilte. Über der Raffinerie im Westen der Niederlande waren riesige Flammen und dichter Rauch zu sehen. Die Feuerwehr brachte den Brand in der Früh unter Kontrolle.

Das Feuer sei in einem Kraftwerk der Raffinerie ausgebrochen, sagte der Shell-Sprecher. Das verbliebene Gas in der Anlage werde kontrolliert abgebrannt. Nach Angaben der regionalen Sicherheitsbehörden waren in der Luft keine Rückstände giftiger Substanzen nachzuweisen. Es könne aber zu einer Rußbelastung kommen.

Laut Medienberichten wurde der Brand womöglich durch einen Kurzschluss ausgelöst. Shell bestätigte dies zunächst nicht. Die Höhe des Sachschadens konnte das Unternehmen am Sonntag noch nicht beziffern. Unklar blieb auch, wann die Raffinerie wieder vollständig in Betrieb genommen werden kann. (APA, 30.7.2017)