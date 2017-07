Salzburg-Gegner Rijeka weiter makellos

Dritter Sieg im dritten Spiel auch dank Gorgon-Tor

Rijeka – Salzburgs Champions-League-Qualifikations-Gegner Rijeka hat seinen erfolgreichen Start in die kroatische Fußball-Meisterschaft am Samstag fortgesetzt. Der Titelverteidiger feierte einen 2:0-Heimsieg über Istra und hält damit nach drei Runden bei neun Punkten. Ex-Austrianer Alexander Gorgon spielte bei den Siegern durch und erzielte in der 65. Minute das 1:0.

Rijeka empfängt Österreichs Meister am Mittwoch zum Drittrunden-Rückspiel, die erste Partie in Salzburg hatte 1:1 geendet. (APA, 30.7. 2017)