Vienna Vikings Austrian Bowl-Sieger

Mit 45:26-Sieg gegen Raiders Tirol

Klagenfurt – Die Vienna Vikings haben die Austrian Bowl mit einem 45:26-Sieg gegen den Titelverteidiger aus Innsbruck zurück nach Wien geholt. Im 33. Finale der Austrian Football League (AFL) holte sich der Rekordmeister aus Wien im Klagenfurter Wörtherseevor den insgesamt 14. Titel.

Für die Raiders war es vor 4.400 Besuchern im dritten Endspiel von Klagenfurt die erste Niederlage. In den vergangenen beiden Jahren war man noch als klarer Sieger vom Feld gegangen. Mit einer makellosen Leistung gelang den Vikings die Revanche für die 0:38-Niederlage gegen die Raiders im Finale 2015. "Das Team war perfekt vorbereitet, uns konnte man nicht stoppen", freute sich Vikings-Headcoach Chris Calaycay nach dem Spiel. "Das ist ein Championship-Team", fügte er hinzu.

Vikings-Quarterback Kevin Burke wurde zum Most Valuable Player (MVP) des Finales gewählt. "Es fühlt sich großartig an. Ich habe es erwartet, dass wir gewinnen", freute sich der US-Amerikaner. Auch Wide Receiver und Kicker Bernhard Seikovits hatte mit drei Touchdowns, einem Fieldgoal und sechs Extrapunkten großen Anteil am Erfolg der Wiener. (APA, 30.7.2017)