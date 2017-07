Kroatien zum zweiten Mal Wasserball-Weltmeister

8:6-Finalerfolg gegen Gastgeberteam Ungarn

Budapest – Das kroatische Wasserball-Nationalteam der Herren ist zum zweiten Mal Weltmeister. Im Finale am Samstagabend auf der Budapester Margareten-Insel setzten sich die Kroaten gegen Ungarn 8:6 durch, nachdem das Team des Gastgeberlandes einen frühen 0:4-Rückstand im dritten Viertel ausgeglichen hatte. Die Ungarn halten damit bei ihren Heim-Weltmeisterschaften weiter bei nur einer Goldmedaille.

Die Kroaten stellten mit ihrer sechsten WM-Medaille en suite einen neuen Rekord auf, so eine Serie hatte bisher noch keine Mannschaft hingelegt. Am Anfang dieses Laufs war Gold 2007 in Melbourne gestanden. Bei allen sechs Medaillengewinnen war Andro Buslje dabei, er ist damit der erfolgreichste WM-Wasserballer. Für Ungarn ist es das schon siebente WM-Silber. Bronze ging durch einen 11:8-Erfolg gegen Griechenland an Olympiasieger Serbien. (APA, 29.7.2017)

WM-Ergebnisse Wasserball der Herren am Samstag in Budapest:

Finale:

Ungarn – Kroatien 6:8 (0:4,2:0,2:2,2:2)

Spiel um Platz drei: Griechenland – Serbien 8:11 ((3:5,1:2,3:3,1:1)