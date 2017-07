Mugabe: "Ich liege nicht im Sterben"

93-Jähriger Präsident beteuert gute Gesundheit

Harare – Simbabwes 93-jähriger Präsident Robert Mugabe hat Gerüchte über sein baldiges Ableben dementiert. "Es wird geredet, dass der Präsident stirbt, ich liege aber nicht im Sterben", sagte Mugabe am Samstag in einer einstündigen Rede vor Anhängern in seiner Heimatstadt Chinhoyi.

"Ich habe hier und dort meine Leiden, aber meine Organe, mein Herz und meine Leber, sind sehr stark", beteuerte er. "Meine Ärzte waren kürzlich überrascht von der Stärke meiner Knochen."

Mugabe war kürzlich von einem neuerlichen medizinischen Aufenthalt in Singapur zurückgekehrt. Es habe sich aber nur um eine "Routineuntersuchung" gehandelt, sagte er. In seiner Ansprache weigerte er sich erneut, einen möglichen Nachfolger zu benennen. Er werde das erst tun, wenn "die Situation reif dafür" sei.

Erst am Donnerstag hatte ihn seine Frau Grace in einer Ansprache aufgefordert, die Nachfolgefrage zu regeln. "Sag uns, was Deine Wahl ist, auf welches Pferd wir setzen sollen", sagte Grace Mugabe vor der Frauenorganisation der Regierungspartei. Die Partei hat den Präsidenten allerdings bereits zum Spitzenkandidaten für die Wahl 2018 nominiert.

Das von Mugabe seit mehr als drei Jahrzehnten autoritär regierte Simbabwe leidet seit Beginn des Jahrtausends unter einer schweren Wirtschaftskrise. Folgen sind Massenarbeitslosigkeit, hohe Inflation und Versorgungsengpässe. (APA, 29.7.2017)