Gastgeber Niederlande erster Halbfinalist

Dank 2:0 gegen Schweden

Doetinchem – Das Fußball-Frauen-Nationalteam der Niederlande hat bei seiner Heim-EM als erstes Team das Halbfinale erreicht. Die Gastgeberinnen setzten sich am Samstag in Doetinchem gegen den achtfachen EM-Halbfinalisten Schweden mit 2:0 (1:0) durch. Lieke Martens brachte die Mannschaft von Trainerin Sarina Wiegmann per Freistoß in Führung (33.), Vivianne Miedema scorte nach einem Konter (64.).

Für die Niederlande ist es die zweite Halbfinal-Qualifikation nach 2009. Das Heimteam trifft im Halbfinale auf den Sieger der Sonntag-Partie England gegen Frankreich. (APA, 29.7.2017)