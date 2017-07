Bei Test-Remis gegen Ex-Club Werder Bremen, Assist für Kainz

Oldenburg – Marko Arnautovic hat bereits bei seinem zweiten Einsatz für seinen neuen Fußball-Club West Ham United getroffen. Der 28-Jährige erzielte am Samstag im Testspiel in Lohne gegen seinen Ex-Club Werder Bremen beim 2:2 (1:1) in der 26. Minute den ersten Treffer für die Londoner.

Zuvor hatte Luca Caldirola (16.) die Deutschen nach einem Assist von ÖFB-Kicker Florian Kainz in Führung gebracht. (APA, 29.7.2017)