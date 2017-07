Vermisster Jäger in Tirol tot aufgefunden

Die Todesursache ist vorerst unklar. In Tirol verunglückte auch ein 35-Jähriger tödlich

Telfs/Scharnitz – Jener 58 Jahre alte Jäger aus Pfaffenhofen (Bezirk Innsbruck-Land), der am Freitagabend als vermisst gemeldet wurde, ist am Samstag nach längerer Suche in alpinem Gelände in Telfs tot aufgefunden worden. Die Todesursache war laut Polizei vorerst unklar. Er wies keine Sturzverletzungen auf.

Der Jäger war am Freitag mit seinem Hund in sein Jagdrevier in Telfs und Wiedermieming gefahren. Als er am Abend nicht nach Hause zurückkehrte, erstatteten die Angehörigen Vermisstenanzeige. Eine noch am Freitag eingeleitete Suchaktion verlief erfolglos. Auch eine Handypeilung brachte kein Ergebnis.

Erst am Samstag gegen 14.00 Uhr wurde der Mann in extrem steilem Gelände von einem Diensthundeführer der DHI Innsbruck mit seinem Hund gefunden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Sein Jagdhund lag beim Eintreffen der Rettungskräfte neben dem Toten. Der Jäger dürfte nach Angaben der Polizei Schwammerl gesucht haben.

35-Jähriger bei Felssturz tödlich verletzt

In Tirol kam es am Samstag zu einem weiteren Todesfall: Am Mittenwalder Höhenweg bei Scharnitz (Innsbruck-Land) ist am Samstagvormittag ein 35 Jahre alter Deutscher ums Leben gekommen. Der Mann wurde von herabfallenden Steinen getroffen, stürzte in eine Rinne ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Seine Lebensgefährtin hatte sich zuvor noch in Sicherheit bringen können und blieb unverletzt.

Der 35-Jährige wanderte mit seiner Lebensgefährtin im Bereich der Sulzleklammspitze (2.323 Meter) im Grenzgebiet zwischen Österreich und Deutschland, als sich über ihnen ein Felssturz ereignete. Zum Zeitpunkt des Steinschlags waren etwa 19 Wanderer in dem Gebiet unterwegs. Weitere Personen wurden jedoch nicht verletzt.

Im Einsatz standen Rettungskräfte aus Tirol und Bayern. (APA 29.7.2017)