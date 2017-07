1. FC Köln in Kitzbühel um Schuhe und Bälle erleichtert

15.000 Euro Schaden nach Diebstahl im Trainingslager

Kitzbühel/Köln – Die Fußballer des deutschen Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln sind in der Nacht auf Freitag in ihrem Trainingslager in Kitzbühel Opfer von Dieben geworden. Wie die Polizei bestätigte, stahlen Unbekannte 50 Paar Fußballschuhe und 20 Trainingsbälle. Der Schaden wurde mit rund 15.000 Euro beziffert.

Die Diebe stiegen über eine Oberlichte in das Gebäude ein und brachen zwei versperrte Kabinen auf. Von den Tätern fehlt derzeit noch jede Spur, hieß es.

Der Europa-League-Teilnehmer rund um Trainer Peter Stöger hatte am Donnerstag das einwöchige Trainingslager in Kitzbühel bezogen. Dort bestreitet die Mannschaft am Montag (20.00 Uhr) ein Testspiel gegen den italienischen Erstligisten Bologna und ein weiteres Match am Dienstag (18.30 Uhr) gegen LASK Linz. (APA, 29.7. 2017)