Terrorverdacht: Australische Polizei durchsucht Vororte von Sydney

Vier Verdächtige wurden verhaftet

Sydney – Die australische Polizei hat wegen Terrorverdachts mehrere Vororte in Sydney durchsucht. Bei den Razzien in Lakemba, Surry Hills, Wiley Park and Punchbowl seien vier Verdächtige festgenommen worden, teilten die Bundespolizei und die Anti-Terror-Einheit des Teilstaates New South Wales am Samstagabend (Ortszeit) gemeinsam mit. Die Durchsuchungen hielten den Angaben nach zu diesem Zeitpunkt noch an.

Nähere Informationen wurden nicht bekannt. Nach Angaben der Zeitung "Sydney Morning Herald" richten sich die Razzien gegen eine Terror-Zelle, die ein Bombenattentat in einem Flugzeug geplant haben soll.

Premierminister Malcom Turnbull erklärte, die Aktionen der Polizei sollten Pläne für Terrorattacken in Australien stören und verhindern. (APA, 29.7.2017)