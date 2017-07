Auböck im WM-Vorlauf über 1.500 m Kraul out

20-Jähriger um 3,46 Sekunden an seinem dritten Finale vorbei

Budapest – Felix Auböck hat am Samstag seine dritte Finalteilnahme bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest verpasst. Der 20-Jährige belegte in den Vorläufen über 1.500 m Rang zwölf, in 15:02,78 Minuten verfehlte er seinen nationalen Rekord vom 5. Mai 2016 um 1,60 Sekunden. Vom Endlauf der Top acht war Auböck 3,46 Sekunden entfernt.

Der Student an der Universität von Michigan war im Rahmen dieser Titelkämpfe Fünfter über 400 m Kraul und Sechster über 800 m Kraul gewesen. Damit bleibt es dabei, dass noch kein OSV-Athlet an einem Schauplatz drei Langbahn-WM-Endläufe erreicht hat. Markus Rogan und Mirna Jukic hatten es je dreimal auf zwei Finaleinzüge gebracht. Am Sonntag ist aus österreichischer Sicht noch Patrick Staber über 400 m Lagen im Vorlaufeinsatz. (APA- 29.7. 2017)