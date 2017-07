Vier westliche Staaten verurteilen jüngsten iranischen Raketentest

Teheran schoss am Donnerstag Satelliten ins All

Teheran – Die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben den jüngsten Raketentest des Iran verurteilt. Dieser sei unvereinbar mit der UNO-Resolution 2231, die den Iran auffordert, keine ballistischen Raketen zu starten, die auch nuklear bestückt werden könnten. Die am Donnerstag getestete Rakete erfülle diese Anforderungen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung am Samstag.

Der Iran hatte die Rakete "Simorgh" ("Phönix") mit einem Satelliten ins All geschossen – nach Angaben Teherans zu einem rein wissenschaftlichen Zweck. Weitere Satelliten-Tests sollten folgen.

Das Programm des Iran sei nicht nur unvereinbar mit der UNO-Resolution, sondern destabilisiere auch die Region, heißt es in der Erklärung. Die Regierung in Teheran müsse mit den Raketenstarts und ähnlichen Aktionen aufhören.

Die USA hat gegen den Iran bereits diverse Sanktionen wegen der Tests verhängt. Washington sieht darin einen Verstoß gegen UN-Resolutionen sowie gegen Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015. Der Iran hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Vorfall zwischen USA und iranischen Revolutionsgarden

Im Persischen Golf ist es nach Angaben aus Teheran zu einem weiteren Vorfall zwischen der amerikanischen Marine und iranischen Revolutionsgarden (IRGC) gekommen. Ein US-Hubschrauber habe sich am Freitag einem IRGC-Boot im mittleren Teil des Golfs angenähert, zitierte die Nachrichtenagentur Isna am Samstag eine Mitteilung der Revolutionsgarden. Der Helikopter habe einen Täuschkörper abgefeuert.

Die Revolutionsgarden sprachen von einer "provokativen und unprofessionelle Aktion" der US-Streitkräfte. Am Dienstag hatte ein Schiff der US-Marine im Persischen Golf Warnschüsse abgegeben, nachdem sich ein IRGC-Boot genähert hatte. Im Persischen Golf kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit Schiffen der US-Marine und der Revolutionsgarden. Im vergangenen Jahr zählte das Pentagon 35 solcher Fälle. 2015 waren es 23. (APA, 29.7.2017)