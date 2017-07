Harte Lose für heimische Akteure in Kitzbühel-Qualifikation

Rodionov gegen Deutschen Marterer, Hampel gegen Giraldo und Linzer gegen Janowicz

Tennis/Herren/Tirol –



Kitzbühel (APA)

Die drei antretenden Österreicher haben in der Qualifikation für das ATP-Turnier in Kitzbühel durchwegs schwierige Gegner zugelost bekommen. Youngster Jurij Rodionov trifft am Samstag bei seiner Premiere beim größten heimischen Sandplatz-Turnier auf den deutschen Aufsteiger Maximilian Marterer.

Unmittelbar davor bekommen es Staatsmeister Lenny Hampel und Michael Linzer ab 11.00 Uhr auf dem Center Court mit dem Kolumbianer Santiago Giraldo bzw. dem Polen Jerzy Janowicz zu tun. Ihre Kontrahenten sind in der Qualifikation als die Nummern zwei und drei gesetzt. Der Hauptbewerb wird Samstagmittag (12.00 Uhr) in der Innenstadt ausgelost.