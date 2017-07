Der Spanier soll wegen Achillessehnenproblemen eine längere Pause einlegen

Kitzbühel – Der 35-jährige Tennis-Profi David Ferrer hat am Freitag seine Nennung für das am Montag beginnende "Generali Open" in Kitzbühel zurückgezogen. Der als Nummer drei gesetzte Spanier machte dafür eine entzündete Achillessehne verantwortlich. "Meine Ärzte haben mir angeraten, eine längere Pause einzulegen", wurde der 33. der Weltrangliste in einer Aussendung des Veranstalters zitiert. (APA, 28.7.2017)