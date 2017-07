Messerangriff in Supermarkt in Hamburg: Ein Toter, Verletzte

Angreifer nahe dem Tatort festgenommen – Zeugen: Täter rief "Allahu Akbar"

Hambrücken – Bei einem Messerangriff in einem Supermarkt im Hamburger Stadtteil Barmbek wurde am Freitag ein Mensch getötet und vier weitere verletzt.

Zunächst war von einem Raub als Tatmotiv die Rede, mittlerweile richtet sich der Verdacht auf einen möglichen terroristischen Hintergrund.

Der "Tagesspiegel" berichtete Freitag Abend unter Berufung auf Sicherheitskreise, der Täter sei den deutschen Behörden als Islamist bekannt und sei bei dem Angriff religiös gekleidet gewesen. Der Palästinenser sei 1991 in Saudi-Arabien geboren worden, als Flüchtling nach Deutschland gekommen und in Hamburg einer einfachen Beschäftigung nachgegangen. "Auch wenn das Motiv noch nicht ganz klar ist, müssen wir offenbar von einem Anschlag ausgehen", zitierte der Tagesspiegel einen Sicherheitsexperten.

"Allahu Akbar"

Augenzeugenberichten zufolge soll der Angreifer mehrfach "Allahu Akbar" gerufen haben. Der Mann sei mit dem Messer in der Hand die Straße entlanggelaufen. "Dann hat er mal das Messer kurz hochgehalten und 'Allahu Akbar' geschrien, das hat er zweimal gemacht", sagte ein Anrainer der Deutschen Presse-Agentur.

Der Zeuge verfolgte die Flucht des Mannes von einem Backshop aus. "Er hat das Messer in die Luft gehalten und dann 'Allahu Akbar' gerufen – so habe ich das verstanden", sagte auch ein weiterer Zeuge. Die Polizei bestätigte dies zunächst nicht, sondern sagte, sie ermittle in alle Richtungen. "Allahu Akbar" bedeutet übersetzt "Gott ist groß". Es gab in der Vergangenheit mehrfach Terroranschläge islamistischer Extremisten, bei denen die Täter diesen Ausruf verwendeten.

Kurz nach der Tat sicherten schwerbewaffnete Polizisten den Tatort im Stadtteil Barmbek ab. Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an, auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Straße. (red, APA, 28.7.2017)