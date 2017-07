Polens Regierungskoalition in Umfrage erstmals ohne Mehrheit

In Polen wird seit Monaten über eine Justizreform gestritten

Warschau – In Polen haben die beiden größten liberalen Parteien in einer Umfrage die regierende Koalition unter Führung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) überholt. Nach der am Freitag veröffentlichten Erhebung von Kantar Public für das Blatt "Rzeczpospolita" kommen die Bürgerliche Plattform (PO) und Nowoczesna zusammen auf 35 Prozent, während die Dreierkoalition unter Führung der PiS 32 Prozent erreicht.

In Polen wird seit Monaten über eine Justizreform gestritten. Oppositionelle sehen darin den Versuch der Regierung, die Rechtsprechung unter ihre Kontrolle zu bringen. Auch die Europäische Union hat vor einer Aufweichung demokratischer Standards gewarnt.

Beobachter erklärten, viele Polen wollten eine Zusammenarbeit der oppositionellen Parteien, damit die jetzige nationalkonservative PiS-Regierung bei der Parlamentswahl in zwei Jahren abgelöst werden kann. Zudem sind Spekulationen über eine vorgezogene Neuwahl aufgekommen, nachdem Präsident Andrzej Duda zwei Reformvorhaben vorerst gestoppt hatte. (APA, 28.7.2017)