Portal ermöglicht einfache Zeitreise in die dunklen Zeiten des WWWs

Website zeigt auf, wie die populärsten Portale vor zehn Jahren ausgesehen haben

Früher war alles schlechter, zumindest was Web-Design betrifft. Ein Portal namens tenyearsago.io ermöglicht eine Zeitreise in die dunklen Zeiten des World Wide Webs. Die heute populärsten Websites sind dort ausgewiesen inklusive der damaligen Inhalte, die die Menschen bewegt haben. Das Weiße Haus informiert etwa über George W. Bush, auf IGN wird der Shooter Call of Duty 4: Modern Warfare und FIFA 08 gefeiert und Apple wartet mit einem gewissen Produkt namens iPhone auf.

Design anders, Inhalte gleich

Auffällig ist, dass sich das Design der Portale drastisch verändert hat, hinsichtlich der Inhalte hat sich jedoch wenig getan. Auf YouTube dominierten bereits damals Video-Bloggerinnen und Blogger, sowie Hunde-Videos. Auf Reddit wurde zu ähnlichen Themen wie heute lebendig diskutiert und auf Fox News waren die Schlagzeilen Sex, Gewalt und Sport. Ein Blick auf tenyearsago.io lohnt sich auf jeden Fall, das Portal wird zudem jeden Tag aktualisiert um auf den neuesten Stand von vor zehn Jahren zu kommen. (red, 29.07.2017)