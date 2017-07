Wir spielen "That's You": Das witzigste Party-Game seit Ewigkeiten

Zsolt, Martin und Michael haben ihren Spaß mit dem innovativen Quizspiel für PS4

Man sieht es unseren grimmigen Gesichtern selten an, doch auch wir haben eine fröhliche Seite. Um unsere Lachmuskeln zu trainieren und in der ekelhaft heiteren Youtube-Welt untertauchen zu können, ließen wir uns in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder zu so genannten Party-Games hinreißen. Und ich muss gestehen, ich denke immer noch mit so etwas wie einem Grinsen an die Stunden mit "You don't know Jack", "Mario Party" oder "Start a Party" zurück. Mit dem richtigen Cola-Light-Pegel und in der richtigen Gesellschaft war so eine seichte Unterhaltung eigentlich nie verkehrt. Eine der heuer bisher schönsten und innovativsten Gaming-Überraschungen nicht nur in diesem Segment ist daher "That's You". Einerseits, weil es mit witzigen Persönlichkeitsfragen für schadenfreudige Unterhaltung sorgt. Und andererseits, weil es auf der PS4 mit einer kostenlosen App namens PlayLink (für Android und iOS) auf erfreulich unkomplizierte Weise Smartphones zur multifunktionalen Steuerung integriert. Man könnte fast sagen, es ist die bislang beste Umsetzung von Nintendos Wii-U-Konzept – ganz ohne Wii U und kostspieligem Spezialgamepad. Im Gegensatz dazu hätte sich Sony für den Preis ruhig etwas von Nintendos Spielumfängen abschauen können. So oder so ist es ein exzellenter Einstieg in das bereits angekündigte PlayLink-Spielaufgebot. (Zsolt Wilhelm, 29.7.2017)

"That's You" ist ab 12 Jahren für Playstation 4. UVP: 19,99 Euro (kostenlos mit PS Plus).

