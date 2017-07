Nordrhein-Westfalen erlaubt der AfD Antreten bei der Bundestagswahl

Landeswahlausschuss in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland: Verstöße rechtfertigen Ausschluss nicht

Düsseldorf – Die rechte deutsche AfD ist in Nordrhein-Westfalen zur Bundestagswahl zugelassen. Der Landeswahlauschuss habe mit sechs gegen zwei Stimmen grünes Licht für die Landesliste der Partei gegeben, sagte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen am Freitag in Düsseldorf. Um die Zulassung hatte es Bedenken gegeben, da bei einem AfD-Kreisparteitag in Recklinghausen Unregelmäßigkeiten aufgetreten waren.

Drei der Delegierten sollen zum Zeitpunkt der Wahl, die mit einer Stimme Vorsprung entschieden wurde, nicht Parteimitglieder gewesen sein- was sie laut Bundeswahlgesetz aber sein müssen.

Die in Recklinghausen gewählten Delegierten gehörten später zu dem Gremium, das die Kandidaten für die Bundestagswahl bestimmte. In der Gesamtschau könne es aber ungeachtet der Verstöße gegen das Wahlrecht eine Zulassung der Liste mit 24 Kandidaten geben, hatte Schellen empfohlen. (Reuters, 28.7.2017)