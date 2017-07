Tesla-Gründer Elon Musk macht auch SpaceX zu Gold

Mit einer Bewertung von 21 Milliarden Dollar zählt das Raumfahrtunternehmen zu den teuersten Start-ups

SpaceX hat in einer neuen Finanzierungsrunde 350 Millionen US-Dollar eingenommen. Das private Raumfahrtunternehmen wird jetzt mit 21 Milliarden US-Dollar bewertet, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf den Handelsplatz Equidate. Elon Musks Firma ist damit eines der wertvollsten Start-ups der Welt.

SpaceX war auf Basis der letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2015 noch elf Milliarden US-Dollar wert. Damals hat das Unternehmen eine Milliarde US-Dollar eingenommen. Auch Google hat in das Raumfahrtunternehmen investiert. Bekannt ist SpaceX vor allem durch Elon Musks ambitionierten Plan, den Mars kolonisieren zu wollen.

Auch militärische Ambitionen

Kürzlich hat SpaceX erstmals eine wiederverwendete "Dragon"-Raumkapsel ins All geschickt. Der unbemannte Transporter brachte knapp 2,7 Tonnen Nahrungsmittel und Ausrüstung zur Internationalen Raumstation ISS. Zudem wurde im Mai das bisherige Monopol des Rüstungskonzerns Lockheed Martin geknackt: Erstmals wurde ein Satellit des US-Militärs von SpaceXin die Erdumlaufbahn befördert.

SpaceX ist neben Tesla bei weitem nicht das einzige spektakuläre Unterfangen von Musk. Kürzlich erhielt er nach eigenen Angaben die Genehmigung der US-Regierung für seine geplante Untergrund-Magnetbahn zwischen New York City und Washington. Die Fahrzeit seiner "Hyperloop"-Schnellbahn zwischen den beiden Städten werde 29 Minuten betragen. Er kündigte ähnliche Projekte im Großraum Los Angeles und in Texas an. (red, 28.07.2017)