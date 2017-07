Pilotenverbund der deutschen Bundeswehr kritisiert Mali-Einsatz

Vorsitzender: Hubschrauber nicht ausreichend für Einsatz in dem Gebiet getestet

Berlin – Nach dem Absturz eines deutschen Kampfhubschraubers in Mali hat die Piloten-Gemeinschaft der deutschen Bundeswehr den Einsatz in dem westafrikanischen Land kritisiert. Die deutschen Kampfhubschrauber seien nicht ausreichend für den Einsatz in dem Gebiet getestet, sagte der Vorsitzende des Pilotenverbunds IGTH, Reinhard Schlepphorst, der "Bild"-Zeitung vom Freitag.

Zudem fehle den Piloten die vorgeschriebene Routine. "Unsere Tiger-Piloten haben nicht genug Erfahrung auf den vor Ort eingesetzten Maschinen, um in Grenzsituationen die Hubschrauber vollumfänglich beherrschen zu können", sagte der Vorsitzende der Interessengemeinschaft des fliegenden und luftfahrzeugtechnischen Personals der Transport- und Hubschrauberverbände der Bundeswehr.

"Keine unerfahrenen Piloten im Einsatz"

Laut Nato-Vorgaben müssten Piloten im Jahr vor einem Einsatz 140 Flugstunden auf den Maschinen absolvieren, die sie im Einsatz fliegen. Diese Flugstunden würde keiner der Tiger-Piloten auch nur annähernd erreichen, sagte Schlepphorst.

Die Bundeswehr wies die Kritik zurück. "Wir schicken keine unerfahrenen Piloten in den Einsatz", sagte ein Sprecher der "Bild". Nach Informationen der Zeitung ist einer der verunglückten Piloten den Kampfhubschrauber bereits im Afghanistan-Einsatz geflogen.

Beim Absturz eines "Tiger"-Hubschraubers in Mali waren am Mittwoch zwei Bundeswehrsoldaten ums Leben gekommen. Der Hubschrauber war aus bisher ungeklärter Ursache etwa 70 Kilometer nördlich von Gao verunglückt.

Lange Suche nach Absturzgründen

Der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold lehnte eine Debatte über Ausrüstungsmängel in der Bundeswehr als Konsequenz des Absturzes ab. "Dafür wissen wir einfach noch zu wenig", sagte Arnold der "Saarbrücker Zeitung" vom Freitag. Es könne noch Tage oder sogar Wochen dauern, bis die Untersuchungen zur Absturzursache abgeschlossen seien.

Zugleich warnte der SPD-Politiker davor, die deutsche Bundeswehr bei der Mali-Mission zu überfordern. "Nicht generell, aber im Bereich der Hubschrauber ist die Belastung sowohl für das technische als auch das fliegende Personal an der Grenze", sagte Arnold.

Die Bundeswehr unterstützt in Gao die UN-Mission Minusma, die als einer der gefährlichsten UN-Einsätze weltweit gilt. Ziel ist die Stabilisierung des krisengeschüttelten Landes. (APA, 28.7.2017)