Forscher empfehlen Arbeitspausen mit Videospielen

Probanden entspannter und aktiver als Vergleichsgruppen – aber weitere Studien notwendig

Stellen sich während der Arbeit Müdigkeit oder Konzentrationsprobleme ein, empfiehlt sich eine kleine Pause, um wieder auf Touren zu kommen. In dieser kurzen Auszeit lockt freilich der Griff zum Smartphone, um ein wenig zu spielen. Was Vorgesetzte mitunter nicht gerne sehen könnte sogar ganz vernünftig sein. Das legt eine Studie der University of Central Florida nahe.

"Sushi Cat 2" in der Arbeitspause

Dort hat man 66 Teilnehmer vor Computer gesetzt und sie langweilige, sich wiederholende Tätigkeiten erledigen lassen, um "kognitive Ermüdung" herbeizuführen. Dieser Zustand verringert die Erinnerungsleistung und die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen.

Anschließend wurden die Partizipanten in drei Gruppen eingeteilt. Eine spielte während der Pause das Denkspiel "Sushi Cat 2", die zweite führte unter Anleitung Entspannungsübungen durch. Die dritte Gruppe pausierte komplett in Ruhe.

Weniger Sorgen, bessere Laune

Die Probanden, die an den Entspannungsübungen teilnahmen, erzielten die größte Verbesserung in Bezug auf ihr Erinnerungsvermögen, meldeten aber eine Zunahme von Sorgengefühlen.

Die "Sushi Cat"-Spieler hingegen waren nach der Pause weniger besorgt, besser gelaunt und aktiver. Selbst eine kurze Spielzeit sei schon geeignet, die Folgen von Stress abzubauen, schlussfolgern die Forscher. Statt durchzuarbeiten, um möglichst viel in der eigenen Arbeitszeit zu erledigen, sei man besser beraten "kurze Pausen einzuplanen und mit angenehmen Aktivitäten zu verbringen", um sich zu erholen.

Weitere Forschung nötig

Sie betonen allerdings auch, dass auf der Suche nach der besten Art, Pausen zu verbringen, noch weitere Untersuchungen notwendig sind. Zudem muss erwähnt werden, dass die Probandenzahl relativ klein und damit kaum repräsentativ ist. (gpi, 28.07.2017)