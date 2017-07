Heftiges Unwetter in Istanbul: Verletzte und Hagelschäden

Istanbul – Ein schweres Unwetter mit Sturm und heftigem Hagel hat am Donnerstagabend das öffentliche Leben in der türkischen Millionenmetropole Istanbul weitgehend zum Erliegen gebracht. Am Hafen in Haydarpaşa auf der asiatischen Seite Istanbuls stürzte durch den Sturm ein großer Kran um, der anschließend eine Explosion auslöste, wie örtliche Medien berichteten. Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden.

Friedhofsmauer eingestürzt

Im Stadtteil Şişli auf der europäischen Seite ist die Mauer eines Friedhofs eingestürzt, dabei sollen mindestens zwei Menschen verletzt worden sein. Der Straßentunnel unter dem Bosporus, der die asiatische und die europäische Seite verbindet, und mehrere U-Bahn-Stationen wurden zeitweise gesperrt, auch Flüge wurden gestrichen.

Auf überfluteten Straßen ist der Verkehr zum Erliegen gekommen. Augenzeugen berichteten, dass große Hagelkörner zahlreiche Fensterscheiben zerschmetterten. Auch Autos wurden von dem Hagel beschädigt. (APA, red, 28.7.2017)