"Destiny 2": Ist Ihr PC stark genug?

Betatestphase für Windows startet am 28. August für Vorbesteller

Nach der Betatestphase für PS4 und Xbox One hat Activision die Testphase für die PC-Version des kommenden Sci-Fi-Shooters "Destiny 2" angekündigt. Vorbesteller werden bereits ab dem 28. August loslegen können, alle anderen dürfen am 29. August der Alienschlacht beitreten. Am 31. August endet der Test.

Gleichzeitig wurden die Hardware-Anforderungen bekanntgegeben. Folgende Konfigurationen werden empfohlen:

Minimum-Spezifikationen

CPU : Intel – Core i3-3250, AMD – FX-4350

: Intel – Core i3-3250, AMD – FX-4350 GPU : Nvidia – GeForce GTX 660 2GB, AMD – Radeon HD 7850 2GB

: Nvidia – GeForce GTX 660 2GB, AMD – Radeon HD 7850 2GB RAM: 6GB

Empfohlene Spezifikationen

CPU : Intel – Core i5-2400, AMD – Ryzen R5 1600X

: Intel – Core i5-2400, AMD – Ryzen R5 1600X GPU : Nvidia – GeForce GTX 970, AMD – Radeon R9 390

: Nvidia – GeForce GTX 970, AMD – Radeon R9 390 RAM: 8GB

wirspielen So spielt sich "Destiny 2"

Zu Schauzwecken nutzt Hersteller Bungie übrigens einen Rechner Intel i7-7700k-Prozessor und Nvidia GeForce GTX 1080Ti-Grafikkarte mit 11 GB Videospeicher. "Destiny 2" erscheint am 6. September für Playstation 4 und Xbox One und am 24. Oktober für Windows-PC. (zw, 28.7.2017)