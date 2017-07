Afghanische Armee eroberte zweite Stadt von Taliban zurück

Dritte jüngst eroberte Stadt bleibt in Händern der Extremisten

Kabul – Die afghanische Regierung hat nach offiziellen Angaben das zweite der drei jüngst von den Taliban überrannten Bezirkszentren zurückerobert. Die Hauptstadt des Gebiets Taiwara in der zentralafghanischen Provinz Ghor sei seit dem Morgen wieder in den Händen der Regierung, bestätigte der Sprecher des Provinzgouverneurs, Abdulhai Khatibi, am Freitag.

Ein Sprecher des Militärs, Abdul Basir Ghori, sagte, es seien 59 Taliban getötet worden. Zu Opfern unter Sicherheitskräften oder Zivilisten habe er keine Informationen.

Acht Zentren unter Beschuss

In der Nacht auf Dienstag hatte das Militär schon das Zentrum des Bezirks Kohistan in der Provinz Faryab (Nordwesten) zurückerobert. Die dritte jüngst eroberte Stadt, Jani Khel in Paktia (Osten), bleibt unter Talibankontrolle. In den vergangenen zwei Wochen hatten die Taliban mindestens acht Bezirkszentren angegriffen.

Die Taliban wollen in diesem Jahr so viele Bezirke wie möglich unter ihre Kontrolle bringen. Es ist oft ein Tauziehen mit den überstrapazierten Streitkräften, die viele Gebiete zurückerobern. Dennoch dehnen die Taliban ihre Macht weiter aus. Nach Angaben des US-Militärs waren schon im November rund elf Prozent des Landes in ihrer Gewalt oder von ihnen beeinflusst. (APA, 28.7.2017)