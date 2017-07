"La clemenza di Tito": Infusionen der Vergebung

Premiere der Mozart-Oper in der Felsenreitschule bei den Salzburger Festspielen

Recht karge Angelegenheit, und das bisschen Bühnenbild taucht aus dem Boden auf: Es sind zerschossene Säulenfragmente oder helle, leere Vitrinen, um die hier herumgeschlichen wird. Einmal kommt ein Tisch mit Goldbarren hinauf, den der beschenkte gütige Titus sogleich edlen Zwecken widmet. Dann wieder ist ein Bombenbastlertisch zu sehen, an dem der zukünftige Attentäter Sesto sich vorbereitet. Dabei hat Titus diesen Sesto und dessen Schwester Servilia gerettet, hat sie ausgewählt aus einer Schar von Flüchtlingen, die anfangs hinter einer Absperrung von schwerbewaffneten Polizisten in Schach gehalten werden.

Es ist also bei Mozarts "La clemenza di Tito" Aktualisierendes zu sehen: Auf Basis einer bisweilen semikonzertanten Inszenierung entfaltet Regisseur Peter Sellars ein Lehrstück der Vergebung und der Reue. Macht, das Thema der Salzburger Festspiele, nimmt hier szenische Formen der friedensstiftenden Güte an. Letztlich ist es ein Ideal, das – durch alle Schluchten der Frustration und der Politzwänge hindurchgelotst – diesen Titus zum edlen, sich überwindenden Herrscher werden lässt.

Titus auf der Intensivstation

Am Ende liegt Titus, von Sesto verwundet, auf der Intensivstation; am Ende setzt er dennoch eine finale Vergebungstat und geht dahin. Russell Thomas singt diesen Titus mit beachtlicher Intensität, es fehlt aber an Differenzierungsmöglichkeiten, delikat Golda Schultz als racheversessene Vitellia, packend Marianne Crebassa in der Rolle des innerlich zerrissenen Sesto. Christina Gansch präsentiert als Servilia delikate lyrische Momente, sehr kultiviert Jeanine De Bique als Annio, respektabel Willard White als Publio.

Interessant und erfrischend die sensible und doch immer pointierte Arbeit von Dirigent Teodor Currentzis und des Ensembles MusicAeterna. Wie unlängst bei Mozarts "Requiem" herrscht hier auf sanfter Klangbasis akzentuiertes, unmittelbar wirkendes Gestalten. Zur Vertiefung spiritueller Dimensionen und der Melancholie werden Teile aus der "Großen Messe c-Moll" und die "Maurerische Trauermusik" implantiert. Dies verleiht der ethisch wertvollen, aber inszenatorisch etwas konventionell aktualisierten Version Tiefe. Großer Applaus, einige Buhs für die Regie. (Ljubiša Tošić, 28.7.2017)