Zinggl und Rossmann wechseln zu Peter Pilz

Grüner Klubobmann berichtet vom Verlust der zwei Abgeordneten. Er habe ihnen kein Mandat versprechen können

Wien – Die grünen Abgeordneten Wolfgang Zinggl und Bruno Rossmann wechseln zur Liste Peter Pilz. Entsprechende Gerüchte gibt es bereits seit Wochen, der Grünen-Klubobmann Albert Steinhauser hat sie am Freitag auf Twitter bestätigt.

1/5 Gespräch gestern: wenig überraschend Zinggl & Rossmann wechseln, nachdem sie bei Grünen nicht mehr aufgestellt wurden zu Pilz. #mandat — Albert Steinhauser (@a_steinhauser) July 28, 2017

"Haben Gespräche über weitere Zusammenarbeit geführt, konnte aber nicht Mandat bieten, mit dem Pilz lockt", schreibt Steinhauser auf Twitter. Er bedankt sich für die Zusammenarbeit bei den beiden. Zinggl war zuletzt Kultursprecher, Rossmann Budgetsprecher. Beide waren beim grünen Bundeskongress auf Listenplätze gewählt worden, die einen Wiedereinzug ins Parlament ausgeschlossen hätten.

Steinhauser kündigte an, dass Pilz heute eine weitere Person für seine Liste vorstellen wird, die in ihrer Partei ebenfalls kein Mandat mehr erhalten wird. Zuletzt war in Gerüchten von einem Wechsel der SPÖ-Abgeordneten Daniela Holzinger-Vogtenhuber die Rede.

Pilz will heute um 10.30 Uhr seine Kandidaten präsentieren. Der langjährige grüne Abgeordnete hat sich von seiner Partei abgespalten, er kandidiert bei der Wahl am 15. Oktober mit einer eigenen Liste. Die Grünen hatten ihn nicht auf den von ihn gewünschten Listenplatz vier gewählt. (red, 28.7.2017)