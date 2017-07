Barcelona: Dutzende Verletzte bei Zugunglück in Bahnhof

Mindestens 48 Personen bei Crash eines Pendlerzuges in der zentral Station Estación de Francia verletzt – keine Toten

Barcelona – Bei einem schweren Zugunfall in einem Bahnhof in Bracelona sind nach Angaben der Rettungsdienste Freitagfrüh mindestens 48 Menschen verletzt worden. Mindestens 18 Menschen wurden in Spitäler gebracht.

Wie spanische Medien berichten, fuhr ein Zug der Pendlerlinie R2 Sur aus Sant Vicenç de Calders in der zentralen Station Estación de Francia um 7:15 Uhr auf einen Prellbock auf. Tote soll es den ersten Meldungen nach nicht geben. (red, 28.7.2017)