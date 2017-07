ImPulsTanz reitet auf der Hitzewelle

Es darf endlich wieder geschwitzt werden und auch auf den Wiener Bühnen geht es heiß her: Ballett-Shootingstar Dada Masilo kommt mit Swan Lake ins Volkstheater, drei kraftvolle Frauen aus der [8:tension]-Serie heizen ordentlich ein und wenn es endlich kühler wird, des Nächtens, tanzt Christian Rizzo immer noch.

Volmir Cordeiro fragt sich, wie die Angst tanzt – die Angst vor dem, was man sieht. Und wie nimmt man Tanz wahr, wenn man nicht sieht, ist die Frage, mit der sich das Projekt The Humane Body beschäftigt – in dessen Rahmen Cordeiros Arbeit The eye the mouth and the rest gezeigt wird.

31. Juli/02. August, 19:00 Uhr, Schauspielhaus

Unser südlicher Nachbarkontinent ist kommende Woche mit gleich drei Premieren am Festival vertreten: Koffi Kôkô und Germaine Acogny – zwei der bekanntesten zeitgenössischen Tanzer_innen der ersten Stunde des modernen Afrikanischen Tanzes – bespielen das Akademietheater, die südafrikanische Dada Masilo wird im Volkstheater ihre umwerfende Interpretation von Swan Lake zeigen und am letzten Wochenende mit Giselle noch eines drauflegen.

Koffi Kôkô THINK ABOUT ...: 31. Juli, 20:30 Uhr, Akademietheater

Germaine Acogny Somewhere at the Beginning: 02. August, 21:00 Uhr, Akademietheater

Dada Masilo Swan Lake: 05./07. August + 06. August (Zusatzvorstellung), 21:00 Uhr, Volkstheater



Wer wissen will, wie die Nachtseite von "Dancing Stars" aussieht, ist hier genau richtig! Christian Rizzo / ICI-CCN Montpellier hat das Ballroom Dancing, den Standard-Tanz, aus dem Glitzerglanz des Wettbewerbs in ein geheimnisvolles, dunkles Zwischenreich entführt, wunderschön getanzt von Julie Guibert und Kerem Gelebek.

31. Juli, 22:00 Uhr + 02. August, 21:00 Uhr, MuseumsQuartier – Halle G

Mårten Spångberg begibt sich im Leopold Museum inmitten von Dildos, Kaffeebecher-Türmen, Flaschen, Eisstanitzeln und Orangenpyramiden auf einen Trip unter dem Vorzeichen der digitalen Technologien.

01./03. August, 18:00 Uhr + 04. August, 20:15 Uhr, Leopold Museum

Ebenfalls im Leopold Museum verschafft die herausragende Choreografin und Tänzerin Marie-Caroline Hominal ihren Besucher_innen 15 Minutes of Fame. In Triumph of Fame widmet sie jeder/jedem ihre Aufmerksamkeit alleine – von Angesicht zu Angesicht.

05./07./08. August, 12:00–15:00 Uhr + 16:00–18:00 Uhr, Leopold Museum

Diese Woche stehen drei spannende österreichische Positionen am Programm. Die japanische in Österreich lebende Künstlerin Akemi Takeya stellt in ihrer Uraufführung von Lemonism X Dadaism im Odeon 72 Zitronen dem Dadaismus gegenüber.

01. August, 19:30 Uhr, Odeon

Für ihr Stück CLASH nimmt die bedeutende Wiener Choreografin Christine Gaigg das Attentat auf den LGBT-Club Pulse in Orlando 2016 mit 49 Toten zum Ausgangspunkt.

03. August, 19:30 Uhr + 23:00 Uhr (Zusatzvorstellung), Odeon



Mit fickt euch doch ins knie im mumok zeigt Christine Gaigg in der Woman-Ausstellung im mumok ein performatives Statement für Befreiung, Aufbruch, Freiheit und Selbstbestimmung und gegen Kleinrasterung und Einkastelung.

06. August, 20:00 Uhr (Zusatzvorstellung) + 07. August, 19:00 Uhr, mumok

Ian Kaler führt hingegen das Publikum in eine für ihn unbekannte Welt – auf die klassische Guckkastenbühne und auf eine abenteuerliche Reise eines fiktiven Charakters. Mit an Board sind rRoxymore mit großartigen Live-Sounds, Imogen Heath mit beeindruckenden Visuals und Stephanie Rauch mit einer gewohnt eindrucksvollen Raumgestaltung.

06. August, 21:30 Uhr, Akademietheater

Peter Pleyer gibt sich in seinem Soloabend The Ponderosa Trilogy im mumok drei seiner Leidenschaften hin – Geschichten, Häkeleien und Tanzimprovisation. Dabei setzt er einen bunt gewirkten Teppich aus Anekdoten, Buchzitaten, Situationen, Tanz und Queergedanken und Aids-Aktivismus zusammen und lässt dazu Werke von schwulen Musikern erklingen.

02./04. August, 19:00 Uhr, mumok

In dem im Moment spannendsten Stadtentwicklungsprojekt Wiens – der Nordbahn-Halle beim Wasserturm im zweiten Bezirk – entfachen Simone Aughterlony, Jen Rosenblit, Miguel Gutierrez und Colin Self in Everything Fits In The Room rhythmische Zauberkräfte, die helfen sollen, das sich anbahnende Chaos im Zaum zu halten.

03. August, 21:00 Uhr + 04. August, 19:00 Uhr + 05. August, 23:00 Uhr, Nordbahn-Halle beim Wasserturm

Ebenfalls an einem besonderen Ort, dem Max Reinhardt Seminar, zeigt Jan Fabre den Höhepunkt seiner Masterclass. Nach zweiwöchiger Arbeit mit dem von Jan Fabre selbst verfassten Text I am blood – A medieval fairytale mit seiner Teaching Group und den Teilnehmer_innen präsentiert er die Resultate.

03. August, 16:30 Uhr, Max Reinhardt Seminar

In seinem berührenden Solo Lettere amorose, 1999 – 2017 liest der bedeutende deutsche Choreograf und ehemalige Dramaturg von Pina Bausch, Raimund Hoghe, politische Briefe, Zeugnisse der Sehnsucht nach einem anderen, besseren Leben. Ein Meisterwerk künstlerischer Empathie.

04. August, 22:00 Uhr, Odeon

Die Young Choreographers’ Series [8:tension] hat ebenfalls einiges zu bieten: Mit Rachael Young, Oneka von Schrader und Ola Maciejewska kommen drei Frauen zum Zug, die es in sich haben: Young weigert sich twerkend, passend gemacht zu werden. Von Schrader lockt in ein souverän absurdes Happening. Und Maciejewska findet in der Bewegung den Übergang zwischen Körper und Objekt – eine Ode an Loïe Fuller und den Seidenspinnerschmetterling.

Rachael Young OUT: 02. August, 23:00 Uhr + 04. August, 21:00 Uhr, Kasino am Schwarzenbergplatz

Oneka von Schrader Panda Express: 05. August, 19:30 Uhr + 06. August 18:30 Uhr, Schauspielhaus

Ola Maciejewska BOMBYX MORI: 06. August, 20:00 Uhr + 08. August, 21:30Uhr, Odeon



Der beliebte Rhythm is a Dancer Dance Contest bringt auch dieses Jahr wieder Hobby- und Profitänzer_innen ins Rampenlicht, die bereit sind, sich mit dem Gegenüber tänzerisch zu duellieren. Die Challenge liegt aber auch darin, sich spontan auf die Musikauswahl von DJ Worst Messiah einzugrooven. Gehostet wird der Abend von HipHop-Legende Storm. Eintritt frei!

05. August, 20:00 Uhr, Arsenal

Programm & Tickets unter www.impulstanz.com