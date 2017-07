Mobilfunker "3" kauft Tele 2: Angriff auf A1

Für "3" sind vor allem die Geschäftskunden von Tele 2 interessant

Ein österreichischer Anbieter weniger: Der Handynetzbetreiber "3" kauft für rund 95 Millionen Euro das Telekommunikationsunternehmen Tele 2. "Durch den Zusammenschluss entsteht der größte alternative Telekom-Betreiber Österreichs mit rund vier Millionen Mobilfunk-, Festnetz- und Internet-Anschlüssen", schreibt "3" in seiner Pressemitteilung am Freitagvormittag. Mit der Übernahme will man dem heimischen Marktführer A1 das Leben schwerer machen. "Wir schließen unsere letzten Angebotslücken und rücken damit noch näher an die Nr. 1 am Markt heran", so "3"-Chef Jan Trionow.

Interessante Geschäftskunden

Mit der Übernahme geht "3" neue Wege, da Tele 2 ein klassischer Festnetzprovider ist, der im Bereich Telefonie und DSL-Leitungen durchaus beachtliche Marktanteile hält. Seit Oktober 2015 bietet Tele 2 auch Mobilfunk an, allerdings nur für Geschäftskunden. Bisher war der Erfolg des Angebots überschaubar, Kundenzahlen nannte das Unternehmen nicht. Derzeit nutzt "Tele 2 Mobile" als virtueller Anbieter das Netz von T-Mobile. Für "3" sind vor allem die rund 30.000 Geschäftskunden von Tele 2 interessant, ein Bereich, in dem der Handynetzbetreiber wachsen will. Jedes dritte österreichische Großunternehmen ist derzeit Kunde von Tele2. Insgesamt zählt das Unternehmen 217 000 Kunden und die Gesellschaft beschäftigte rund 240 Mitarbeiter.

Zur künftigen Stoßrichtung des nunmehr integrierten Festnetz- und Mobilfunkanbieters "3" meinte Trionow: "Mit Tele2 stärkt Drei seine Aktivitäten als IT-Dienstleister für Unternehmen durch Angebote für Netzwerkmanagement, Housing- und Hosting-Leistungen sowie Sicherheits-Lösungen. (...) Der Anteil der Geschäftskundenumsätze am Gesamtumsatz von Drei steigt durch die Tele2-Übernahme von 12 auf 22 Prozent. Mittelfristig will das Unternehmen mehr als ein Viertel der Umsätze im Business-Segment erzielen." "3" erzielte 2016 einen Umsatz von 772 Mio. Euro und zählt nach Eigenangaben rund 3,8 Millionen Kunden.

2012 wurde Orange von "3" übernommen

Für den Mobilfunker ist der Kauf die zweitgrößte Übernahme seiner Geschichte. 2012 wurde der Konkurrent Orange um 1,3 Milliarden Euro gekauft. "3" gehört dem chinesischen Mischkonzern Hutchinson und rittert gemeinsam mit T-Mobile Austria um den zweiten Platz am heimischen Mobilfunkmarkt. Tele 2 Österreich ist die Tochter des gleichnamigen schwedischen Konzerns, der in neun Ländern tätig ist. 2011 kauft das Unternehmen den alternativen Internet-Anbieter Silver Server, der über ein eigenes Glasfasernetz von 300 km verfügte.

Tele2 sollte schon einmal verkauft werden. Im Jahr 2009 wollte es der ehemalige Tele2-Österreich-Chef Robert Hackl erwerben, was scheiterte. Kurz darauf wurden 40 der damals 400 Mitarbeiter gekündigt. Wenig später kündigte Hackl-Nachfolger Alfred Pufitsch an, er habe eine Partnerschaft mit einem Mobilfunker im Visier. (Markus Sulzbacher, 28.7.2017)