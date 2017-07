Auch Teilrücknahme von Obamacare im US-Senat vorerst gescheitert

Republikaner verlieren Abstimmung über "Skinny Repeal" der Gesundheitsreform mit einer Stimme

Washington – Weitere Schlappe für die republikanischen Versuche zur Rücknahme von Obamacare im US-Senat: Nach einer harten Debatte und zähem Ringen um Zustimmung unentschlossener Senatoren und Senatorinnen ist Freitagfrüh im US-Senat eine weitere Abstimmung über die Rücknahme des Gesundheitssystems Obamacare gescheitert.

Der Plan sah vor, nur jene Teile von Obamacare zurückzunehmen, die den Republikanern besonders missfallen: die Versicherungspflicht für den Einzelnen, jene für große Arbeitgeber und bestimmte Steuern. Die Ausweitung der Armenversicherung Medicaid wäre unberührt, weshalb die Parteiführung auch auf die Stimmen der Moderaten hoffte. Weil der Plan zahlreiche Unversicherte produziert, und Obamacare trotzdem nicht völlig zurückgenommen hätte, gab es aber auch viele Bedenken.

Drei republikanische Gegenstimmen

51 der 100 Senatoren stimmen schließlich gegen das Vorhaben der republikanischen Führung, darunter die drei Republikaner John McCain, Lisa Murkowski und Susan Collins. Das Gesetz ist der dritte von drei geplanten Varianten, mit denen die Parteiführung eine Rücknahme von Obamacare versuchen wollte. Sie muss nun eine neue Strategie für dieses Vorhaben entwicklen.

Vorangeganen war der Abstimmung auch eine etwas skurrile Pressekonferenz in der mehrere Senatoren hielten ihre Zustimmung zum "Skinny Repeal" davon abhängig machten, dass dieser später nicht Gesetz werden könne, sondern noch zu einem vollständigen Ersatz von Obamacare ausgebaut werde.

Möglich macht das die Regelung, dass am Ende auch das Repräsentantenhauses einem neuen Gesetz zustimmen müsste. Den Senatoren, John McCain, Lindsey Graham und Ron Johnson wollen das Gesetz mit ihrer Stimme in die sogenannte "Conference" überführen: Einem Gremium, in dem sich Senat und Repräsentatenhaus auf eine gemeinsame Endversion des Gesetzes einigen müssen, die von der zuvor beschlossenen abweichen kann. Wieso dort eine Einigung erzielt werden sollte, die im Senat allein nicht möglich war, ist aber offen. Am Ende muss auch noch Donald Trump das Gesetz unterzeichnen. (red, 28.7.2017)