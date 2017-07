US-Senat billigt neue Russland-Sanktionen

Strafmaßnahmen könnten auch europäische Unternehmen treffen

Washington – Der US-Senat hat nahezu einstimmig neue Sanktionen gegen Russland gebilligt, die nun Präsident Donald Trump zur Unterschrift vorgelegt werden. 98 der 100 Senatoren stimmten am Donnerstag für die Maßnahmen, die auch Sanktionen gegen den Iran und Nordkorea vorsehen. Das Repräsentantenhaus hatte die Strafmaßnahmen bereits am Dienstag gebilligt.

Auch die Zustimmung des Senats galt im Vorfeld als sicher. Das Weiße Haus signalisierte in den vergangenen Tagen, dass Präsident Trump voraussichtlich den neuen Sanktionen zustimmen wird. Zuvor hatte es noch so ausgesehen, als könnte Trump sein Veto einlegen, da er bessere Beziehungen zu Moskau anstrebt.

Trumps neuer Kommunikationschef Anthony Scaramucci hatte vor der Abstimmung jedoch erklärt, der Republikaner könne sich mit einem Veto auch für weitergehendere Sanktionen einsetzen. Diese Äußerung kam überraschend, weil Trumps Mitarbeiter wochenlang für weniger scharfe Regeln geworben haben.

Putin: "Frechheit"

Hintergrund der Sanktionen sind die Annexion der Krim sowie die mutmaßlichen russischen Hackerangriffe während des US-Wahlkampfs im vergangenen Jahr.

Die deutsche Bundesregierung befürchtet, dass das Gesetz den Weg zu Sanktionen auch gegen deutsche und andere europäische Firmen ebnen könnte, die mit Russland im Energiesektor kooperieren. Die deutsche Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries warnte eindringlich vor Auswirkungen auf deutsche Unternehmen. Auch Österreichs Kanzler Christian Kern kritisierte die US-Sanktionen scharf.

Russlands Präsident Wladimir Putin wies die geplanten US-Sanktionen am Donnerstag empört zurück. Moskau werde früher oder später auf diese "Frechheit" reagieren, sagte Putin.

Justizminister will bleiben



Im Konflikt um dubiose Russland Kontakt von Trumps Wahklampfteam will Justizminister Jeff Sessions trotz verbaler Angriffe des US-Präsidenten weiter im Amt bleiben. Die Äußerungen Trumps seien "gewissermaßen schmerzlich", sagte Sessions am Donnerstag (Ortszeit) dem US-Sender "Fox News" während eines Besuchs in El Salvador. Der Präsident sei jedoch ein "starker Anführer", sagte Sessions.

Er das überwältigende Verlangen, dass "wir alle unsere Jobs erledigen", so Sessions weiter. "Das beabsichtige ich zu tun", fügte er hinzu.

Trump hatte Sessions, der ihn als einer der ersten Republikaner im Wahlkampf unterstützt hatte, zuletzt öffentlich mit mehreren Äußerungen immer weiter in die Enge getrieben. Er bezeichnete seinen Justizminister unter anderem als angeschlagen.

Trump ist erzürnt darüber, dass sich Sessions im März in der Affäre um die Russland-Kontakte für befangen erklärt und sich aus den entsprechenden Ermittlungen zurückgezogen hatte. In der vergangenen Woche hatte Trump diese Wut erstmals öffentlich ventiliert. Er warf dem Minister vor, sich ihm gegenüber mit seiner Befangenheitserklärung "extrem unfair" verhalten zu haben.

Weiter Angriffe gegen Sessions

In dieser Woche setzte Trump dann seine Angriffe auf Sessions fort. Er bezichtigte ihn, nicht entschlossen gegen die Weitergabe von Geheimdienstinformationen an die Medien vorzugehen. Auch warf er die Frage auf, warum Sessions nicht gegen die unterlegene Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton ermittle.

Am Dienstag schürte Sprecher Scaramucci Spekulationen über eine möglicherweise bevorstehende Entlassung des Ministers. Dieser sagte, zu Sessions' Zukunft werde es "bald eine Entscheidung" geben.

Scaramucci sorgt für Irritationen

Mit anderen unflätigen Äußerungen hat der neue Kommunikationschef erhebliche Irritationen ausgelöst. Laut einem Reporter des "New Yorker" hatte Scaramucci ihn angerufen und vehement bedrängt, seine Quelle für eine Geschichte offenzulegen, andernfalls werde er sämtliche möglichen "Leaker" im Weißen Haus feuern.

Der Reporter lehnte das ab. Im weiteren Verlauf des Gesprächs beschimpfte und verunglimpfte Scaramucci den Stabschef des Weißen Hauses, Reince Priebus, und Trumps Chefstrategen Steve Bannon auf einmalige Weise. Priebus sei ein "verdammter paranoider Schizophrener, ein Paranoiac."

Scaramuccis Äußerungen liefen am Donnerstagabend (Ortszeit) wie ein Lauffeuer durch die sozialen Medien. Eine Reaktion aus dem Weißen Haus gab es zunächst nicht. In zahlreichen Kommentaren hieß es, ein solches Chaos und ein solches Niveau habe es im Weißen Haus niemals zuvor gegeben. (APA, 28.7.2017)