Altach mit starkem 1:1-Remis in Gent

Die Underdogs aus Vorarlberg gehen beim Favoriten schnell in Führung, müssen in der Schlussphase aber noch den Ausgleich hinnehmen

Gent/Altach – Der SCR Altach hat im Hinspiel der dritten Runde in der Qualifikation zur Fußball-Europa-League auswärts bei KAA Gent ein 1:1-Remis erkämpft. Den Vorarlbergern gelang gegen den dritten der abgelaufenen belgischen Meisterschaft durch einen Treffer von Louis Ngwat-Mahop in der fünften Minute ein absoluter Traumstart. In der 76. Minute erzielten die Gastgeber durch Kalifa Coulibaly den Ausgleich.

Das Rückspiel, in dem die Altacher nun gute Chancen auf den Aufstieg ins Play-off haben, findet am kommenden Donnerstag (20.30) auf dem Innsbrucker Tivoli statt. (APA, 27.7.2017)

Fußball-Europa-League-Qualifikation, 3. Runde, Hinspiel: KAA Gent – SCR Altach 1:1 (0:1). Gent, Ghelamco Arena, 15.000, SR Adrien Jaccottet (SUI).

Tore: 0:1 ( 5.) Ngwat-Mahop

1:1 (76.) Coulibaly

Gent: Kalinic – Gigot, Mitrovic, Asare – Verstraete (46. Kalu), Milicevic, Marcq (66. Coulibaly), Simon – Kubo, Sylla, Dejaegere

Altach: Kobras – Lienhart (13. Sakic), Zech, Netzer, Galvao – Dobras, Salomon, Piesinger, Ngamaleu – S. Nutz (84. Gebauer) – Ngwat-Mahop (65. Aigner)

Gelbe Karten: Keine bzw. Salomon, Kobras, Piesinger, Netzer, Aigner