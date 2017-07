Frankreich verstaatlicht vorübergehend Schiffsbauer STX France

Streit um Werft im westfranzösischen Saint-Nazaire mit Italien

Paris – Frankreich verstaatlicht im Streit mit Italien vorübergehend den Schiffsbauer STX France. Es gehe um den Schutz von Frankreichs "strategischen Interessen", sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag in Paris. Die Verstaatlichung der Werft im westfranzösischen Saint-Nazaire koste den Staat rund 80 Mio. Euro.

Nun sollen die Verhandlungen mit Italien um die Zukunft von STX France neu aufgenommen werden.

Der Streit um STX France schwelt schon seit geraumer Zeit: Der hoch verschuldeten südkoreanische Konzern STX Offshore and Shipbuilding muss seinen Mehrheitsanteil an der Werft in Saint-Nazaire verkaufen. Einziger Kaufinteressent ist der italienische Schiffbau-Riese Fincantieri.

Laut einer ursprünglichen Vereinbarung sollte Fincantieri künftig 48 Prozent der Anteile halten, der italienische Investor Fondazione CR Trieste weitere sieben Prozent. Damit wären künftig 45 Prozent der Aktien in französischer Hand.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron forderte Ende Mai aber eine Neuverhandlung. Die französische Regierung will, dass die Aktien zu gleichen Teilen zwischen Fincantieri und französischen Aktionären – darunter dem französischen Staat – aufgeteilt werden. Die italienische Regierung hat dieser Forderung aber eine Absage erteilt. Mit der vorübergehenden Verstaatlichung der Werft will Frankreich den Druck auf die Italiener erhöhen. (APA, 27.7.2017)