Mordversuch in Wien: Fahndung nach Täter

Der Mann soll einer 32-Jährigen aufgelauert und sie lebensgefährlich verletzt haben

Wien – Nach einem Mordversuch an einer 32-Jährigen am Sonntag fahndet die Wiener Polizei nach dem Täter. Der Beschuldigte soll seiner Bekannten aufgelauert, sie mit Pfefferspray angegriffen und niedergeschlagen haben. Danach soll er mehrmals mit einem Messer auf sie eingestochen haben.

Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Mann befindet sich seit dem Überfall am Sonntag gegen 6 Uhr in der Liniengasse in Wien-Mariahilf auf der Flucht. Die Polizei hat Fotos des Verdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise zur Ergreifung. (APA, 27.7.2017)