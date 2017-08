Milestone Graz: Union Investment erwirbt Mikro-Apartmentanlage

Mit dem Kauf des Objekts "Milestone Graz" mit 378 Studentenapartments steigt die deutsche Union Investment in das Segment Micro Living ein

Das hochpreisige Studentenheim Milestone am Grazer Bahnhofgürtel 55, das in Kooperation mit der value one holding AG errichtet wurde und im Besitz der ARE steht, wurde verkauft.

Für ihren neuen Immobilien-Spezialfonds Urban Living Nr. 1 hat der Hamburger Investmentmanager Union Investment die Mikro-Apartmentanlage "Milestone Graz" erworben. Das insgesamt 378 Wohneinheiten umfassende Objekt ist langfristig an den Betreiber Milestone verpachtet.

"Als einer der am schnellsten wachsenden Ballungsräume Österreichs verfügt Graz über ein universitäres Umfeld, das ein nachhaltiges Nachfragepotential für urbane, hochwertig ausgestattete Apartments mit zusätzlichen Services bietet", sagt Alejandro Obermeyer, Leiter Investment Management DACH bei der Union Investment Real Estate. Dem Nachfragevolumen von über 60.000 Studierenden stehe derzeit nur ein Angebot von rund 5.750 Wohnheimplätzen gegenüber.

Vollständig vermietet

Das im Jahr 2015 fertig gestellte "Milestone Graz" setzt ausschließlich auf Einzelapartments. Die Wohnflächen liegen zwischen 20 und 28 Quadratmetern. Neben den einzelnen Wohneinheiten umfasst die achtgeschoßige Anlage verschiedene Gemeinschaftsräume wie z.B. ein Musikzimmer, Lernflächen und einen Fitnessraum.

Das Studentenheim ist laut Bernhard Wippaunig, Managing Director von Milestone, zu hundert Prozent ausgebucht.

"Neben der guten Gebäude- und Lagequalität im zentrumsnahen Stadtteil Lend und der dynamischen Entwicklung des Makrostandorts Graz sprechen ein langfristiger Pachtvertrag und die vollständige Vermietung bei anhaltend hoher Nachfrage für das erste Investment für unseren neuen Fonds", sagt Obermeyer.

Beliebte Assetklasse

Im Ankaufsfokus der Urban Living Nr. 1, einem Offenen Immobilien-Spezial-AIF, liegen Mikro-Apartmentanlagen, die sich an Young Professionals, Studierende sowie Single-Haushalte richten.

Die Assetklasse studentisches Wohnen wird bei Investoren immer mehr nachgefragt. Das bestätigt auch Wippaunig. In Wien gibt es mittlerweile zwei Milestone-Studentenheime, auch in Leoben wurde vor kurzem ein Studentenheim fertiggestellt. Die Arbeiten an einem Objekt in Budapest seien fast abgeschlossen, berichtet Wippaunig, und auch das erste Projekt in Deutschland, in Aachen, sei geplant. (red, 8.8.2017)