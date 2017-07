Kern will sich im Milliardenstreit mit Airbus einigen

Man habe konstruktive Ansätze, um mit dem Eurofighter-Hersteller ins Gespräch zu kommen, sagt der Kanzler

Wien – Österreich strebt im Streit mit Airbus über den milliardenschweren Kauf der Eurofighter-Kampfjets eine außergerichtliche Einigung an. "Wir haben jetzt konstruktive Ansatzpunkte, um mit Airbus ins Gespräch zu kommen", sagte Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Donnerstag. In seiner Zeit in der Wirtschaft habe er gelernt, dass es immer besser sei, ein Gerichtsurteil zu vermeiden. Daher werde man sich um eine außergerichtliche Einigung bemühen. Von Airbus war vorerst keine Stellungnahme zu erhalten.



Österreich hatte im Februar bei der Staatsanwaltschaft Wien Strafanzeige gegen zwei Airbus-Unternehmen wegen des Verdachts auf Betrug eingereicht und verlangt Schadenersatz. Das Verteidigungsministerium wirft Airbus und dem in München ansässigen Eurofighter-Konsortium vor, sowohl über den Kaufpreis als auch über die Lieferfähigkeit und Ausstattung der Jets in betrügerischer Absicht getäuscht zu haben. Der mögliche Schaden wurde mit bis zu 1,1 Milliarden Euro beziffert. Airbus wies die Anschuldigungen zurück.

Sowohl der Kauf der Abfangjäger um knapp zwei Milliarden Euro als auch die Gegengeschäfte waren wegen des Verdachts auf Schmiergeldzahlungen und Scheingeschäfte in die Schlagzeilen geraten. Staatsanwälte in München und Wien nehmen den umstrittenen Deal schon seit Jahren unter die Lupe. Auch Airbus-Chef Thomas Enders ist in diesem Zusammenhang ins Visier der Strafverfolger geraten. (Reuters, 27.7.2017)