SPÖ-Wahlkampfmanager Sengl zieht sich zurück

Johannes Vetter übernimmt die Aufgaben des Kampagnenmanagers

Wien – Die SPÖ verliert ihren Kampagnenmanager für die Nationalratswahl. Stefan Sengl, der unter anderem den Wahlkampf von Bundespräsident Heinz Fischer bei dessen Wiederwahl geleitet hatte, zieht sich zurück. Seine Agenden übernimmt der Kommunikationschef im Kanzleramt, Johannes Vetter. Dieser war erst im Juni von der OMV an den Ballhausplatz gewechselt.

Informationen, wonach es Unstimmigkeiten zwischen den diversen Kampagnenmanagern gegeben habe, die Sengl zum Rückzug bewogen hätten, will dieser auf APA-Anfrage nicht bestätigen. Er macht private Gründe geltend. In die gleiche Richtung äußert sich SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler, der bedauert, dass Sengl aus "persönlichen Gründen" seine Tätigkeit nicht fortsetzen werde. Sengl werde der SPÖ auch weiter beratend zur Verfügung stehen.

Vetter übersiedelt in Parteizentrale

Dass die Wahl auf Vetter fiel, begründet Niedermühlbichler damit, dass dieser schon jetzt über seinen Job im Kanzleramt mit der Kampagne in Berührung gekommen sei. Damit müsse er nicht von null beginnen, sondern könne die von Sengl begonnene Arbeit nahtlos fortsetzen. Vetter übersiedelt dazu vom Ballhausplatz in die SPÖ-Zentrale, ob und wer ihm im Kanzleramt nachfolgt, war vorerst unklar.

Sengl, an sich Geschäftsführer der Wiener PR-Agentur The Skills Group, war für die Leitung des Bereichs Werbung, Kommunikation, Strategie engagiert worden. Neben ihm dient der israelische PR-Guru Tal Silberstein als externer Berater, zudem hat Geschäftsführer Niedermühlbichler als Wahlkampfleiter eine führende Funktion. Schließlich hat auch noch Kanzleramtsminister Thomas Drozda eine tragende Rolle in der Kampagne. (APA, 27.7.2017)