VW-Konzern will vier Millionen Diesel nachrüsten

Deutsche Umweltministerin Hendricks: Zuständigkeiten für Fahrzeug-Zulassung und Emissions-Kontrolle trennen

Wolfsburg – Volkswagen will beim Dieselgipfel in der kommenden Woche die Umrüstung weiterer Dieselfahrzeuge anbieten. "Der Volkswagen-Konzern wird anbieten vier Millionen Fahrzeuge nachzurüsten und damit die Emissionen deutlich zu reduzieren", sagte Konzernchef Matthias Müller am Donnerstag bei einem Besuch der deutschen Umweltministerin Barbara Hendricks in Wolfsburg.

Konzernkreisen zufolge sind bei den vier Millionen bereits bestehende Rückrufe mit eingerechnet. So hat die VW-Tochter Audi bereits die Umrüstung von bis zu 850.000 Fahrzeugen angekündigt.

Man brauche auch in Zukunft saubere und effiziente Verbrennungsmotoren, damit die Mobilität bezahlbar sei, sagte Müller. Er hoffe, dass der Dieselgipfel zur Versachlichung der Debatte beitragen werde. "Es ist gut miteinander zu reden, und nicht übereinander."

Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sagte, die Industrie habe sich in der Vergangenheit immer wieder gegen strengere Umweltstandards gewehrt und vor einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit gewarnt. "In der Realität sind sie dann aber nie eingetreten", sei es beim Rußpartikelfilter oder beim Katalysator. Die Ingenieure hätten immer wieder Lösungen gefunden.

"Beim Dieselskandal wurde diese Ingenieurskunst sozusagen falsch mobilisiert, um es mal vorsichtig auszudrücken", sagte Hendricks. Als Konsequenz aus dem Skandal forderte sie, die Zuständigkeiten für die Zulassung von Fahrzeugen und die Kontrolle der Emissionsvorschriften zu trennen. "Ich halte es für erforderlich, dass wir eine Kontrollbehörde in einem anderen Ressort zusätzlich ansiedeln müssen." (APA, Reuters, 27.7.2017)