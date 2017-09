Übersiedeln leicht gemacht

derStandard.at/Immobilien und die Umzugsspedition GESCHWANDTNER verlosen einen professionellen Umzug für einen Privathaushalt in Wien.

Wenn man eine neue Wohnung oder ein neues Haus gefunden hat, ist die Freude groß und oft kann man es kaum erwarten in die neuen vier Wände zu ziehen. Die Vorbereitungen und der Umzug selbst können jedoch sehr zeit- und kostenintensiv sein.

All jene die in den kommenden Monaten übersiedeln, haben die Chance einen kompletten Umzug von derStandard.at/Immobilien und der Firma GESCHWANDTNER zu gewinnen. Verlost wird ein professioneller Umzug für einen Privathaushalt in Wien bis 100m² Wohnfläche bzw. 50 Kubikmeter Umzugsvolumen.

Die Leistungen der Firma GESCHWANDTNER beinhalten im Detail:

Bereitstellung von ausreichend Packmaterial, Kartons, Seidenpapier etc.

Errichtung einer Halteverbotszone an der Be- und Entladestelle

Einfache Demontage der Möbel

Verpackung des zerbrechlichen Hausrates

Verpackung von Dekoration, Bildern, Spiegeln, TV, HIFI etc.

Abtragung aus der Wohnung / dem Haus (maximal 2. OG mit Aufzug)

Normaler Trageweg bis zum LKW (max. 40 Meter)

Beladung des Möbel-LKW

Transport an die neue Adresse in Wien bzw. Umgebung (bis max. 10 km)

Zusätzlicher Schutz mit Möbeldecken am LKW

Entladung und Vertragung in die neue Wohnung / das neue Haus (max. 2. OG mit Aufzug)

Normaler Trageweg an der Entladestelle (max. 40 Meter)

Einfache Montagearbeiten der Möbel (keine Wandmontagen, Tischler- oder Elektriker-Arbeiten)

Auspackarbeiten der von GESCHWANDTNER verpackten Kartons

Einmalige Abholung der Leerkartons

Nach Gewinnermittlung wird eine Besichtigung des Umzugsvolumens durchgeführt



Der Umzug muss bis spätestens 31. Jänner 2018 erfolgen.

